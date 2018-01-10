10 Ocak 2018 09:00 O anın görüntüleri ortaya çıktı Angelina Jolie, Jennifer Aniston ve Dakota Johnson'ın dahil olduğu ilginç görüntü ortaya çıktı.





Pazar gecesi düzenlenen 75. Altın Küre Ödül Töreni'nde Angelina Jolie, Jennifer Aniston ve Dakota Johnson'ın dahil olduğu ilginç bir görüntü ortaya çıktı.



Görüntüde Brad Pitt'in eski eşi Jennifer Aniston bir ödül sunmak üzere sahnedeyken, Brad Pitt'in uğruna Jennifer Aniston'ı terk ettiği Angelina Jolie ise sahneye doğru bakmamayı ve Aniston'ı görmezden gelmeyi tercih ediyor.



Görüntüde Brad Pitt'in eski eşi Jennifer Aniston bir ödül sunmak üzere sahnedeyken, Brad Pitt'in uğruna Jennifer Aniston'ı terk ettiği Angelina Jolie ise sahneye doğru bakmamayı ve Aniston'ı görmezden gelmeyi tercih ediyor.



Görüntünün en dikkat çekicik noktası ise, Angelina Jolie ile aynı masayı paylaşan aktris Dakota Johnson'ın tam da bu anda Angelina Jolie'ye bakışı. Sosyal medya kullanıcılarına göre fotoğraf, Jennifer Aniston'ın sahneye çıkmasıyla Dakota Johnson'ın kendisine hakim olamayarak Angelina Jolie'yi gizlice süzmesinin bir kanıtı.



Görüntünün en dikkat çekicik noktası ise, Angelina Jolie ile aynı masayı paylaşan aktris Dakota Johnson'ın tam da bu anda Angelina Jolie'ye bakışı. Sosyal medya kullanıcılarına göre fotoğraf, Jennifer Aniston'ın sahneye çıkmasıyla Dakota Johnson'ın kendisine hakim olamayarak Angelina Jolie'yi gizlice süzmesinin bir kanıtı.



Angelina Jolie ile Jennifer Aniston gece boyunca bir daha aynı kare içinde görüntülenemedi. Çünkü organizasyonun sorumluları iki oyuncuyu salonda birbirlerine olabildiğince uzak oturtmayı tercih etmişti.



Angelina Jolie ile Jennifer Aniston gece boyunca bir daha aynı kare içinde görüntülenemedi. Çünkü organizasyonun sorumluları iki oyuncuyu salonda birbirlerine olabildiğince uzak oturtmayı tercih etmişti.



Jennifer Aniston'ın, Altın Küre kırmızı halı seremonisini es geçmesinin nedeninin Angelina Jolie ile aynı kareye girmemek olduğu söyleniyor. Ancak gecenin ilerleyen saatlerinde Netflix tarafından düzenlenen partiye iki oyuncunun da gittiği biliniyor.



Jennifer Aniston'ın, Altın Küre kırmızı halı seremonisini es geçmesinin nedeninin Angelina Jolie ile aynı kareye girmemek olduğu söyleniyor. Ancak gecenin ilerleyen saatlerinde Netflix tarafından düzenlenen partiye iki oyuncunun da gittiği biliniyor.



Jennifer Aniston ve Brad Pitt 2005 yılında boşanmış ve hemen ardından Angelina Jolie ve Brad Pitt ilişkisi başlamıştı. Jennifer Aniston ve Angelina Jolie en son 2015 yılında bir ödül töreninde aynı salonda bulunmak durumunda kalmıştı.



Jennifer Aniston ve Brad Pitt 2005 yılında boşanmış ve hemen ardından Angelina Jolie ve Brad Pitt ilişkisi başlamıştı. Jennifer Aniston ve Angelina Jolie en son 2015 yılında bir ödül töreninde aynı salonda bulunmak durumunda kalmıştı.



Angelina Jolie 2007 yılında Vogue'a verdiği bir röportajda Brad Pitt ile uzun süre arkadaş olduklarını ilişkilerinin ise Aniston'dan boşandıktan sonra başladığını söylemişti. Angelina Jolie ve Brad Pitt 2016 yılında boşanmıştı.