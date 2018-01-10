Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>  Sinema Haberleri
10 Ocak 2018 09:00

O anın görüntüleri ortaya çıktı

Angelina Jolie, Jennifer Aniston ve Dakota Johnson'ın dahil olduğu ilginç görüntü ortaya çıktı.

Pazar gecesi düzenlenen 75. Altın Küre Ödül Töreni'nde Angelina Jolie, Jennifer Aniston ve Dakota Johnson'ın dahil olduğu ilginç bir görüntü ortaya çıktı.


Görüntüde Brad Pitt'in eski eşi Jennifer Aniston bir ödül sunmak üzere sahnedeyken, Brad Pitt'in uğruna Jennifer Aniston'ı terk ettiği Angelina Jolie ise sahneye doğru bakmamayı ve Aniston'ı görmezden gelmeyi tercih ediyor.


Görüntünün en dikkat çekicik noktası ise, Angelina Jolie ile aynı masayı paylaşan aktris Dakota Johnson'ın tam da bu anda Angelina Jolie'ye bakışı. Sosyal medya kullanıcılarına göre fotoğraf, Jennifer Aniston'ın sahneye çıkmasıyla Dakota Johnson'ın kendisine hakim olamayarak Angelina Jolie'yi gizlice süzmesinin bir kanıtı.


Angelina Jolie ile Jennifer Aniston gece boyunca bir daha aynı kare içinde görüntülenemedi. Çünkü organizasyonun sorumluları iki oyuncuyu salonda birbirlerine olabildiğince uzak oturtmayı tercih etmişti.


Jennifer Aniston'ın, Altın Küre kırmızı halı seremonisini es geçmesinin nedeninin Angelina Jolie ile aynı kareye girmemek olduğu söyleniyor. Ancak gecenin ilerleyen saatlerinde Netflix tarafından düzenlenen partiye iki oyuncunun da gittiği biliniyor.


Jennifer Aniston ve Brad Pitt 2005 yılında boşanmış ve hemen ardından Angelina Jolie ve Brad Pitt ilişkisi başlamıştı. Jennifer Aniston ve Angelina Jolie en son 2015 yılında bir ödül töreninde aynı salonda bulunmak durumunda kalmıştı.


Angelina Jolie 2007 yılında Vogue'a verdiği bir röportajda Brad Pitt ile uzun süre arkadaş olduklarını ilişkilerinin ise Aniston'dan boşandıktan sonra başladığını söylemişti. Angelina Jolie ve Brad Pitt 2016 yılında boşanmıştı.
Yorumlar
    Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

    Mynet Sinema Haberlerini RSS ile takip edin.

    Vizyondaki Filmler

    Vizyondaki yeni filmler
    Vizyondaki eski filmler

    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Son Haberler

    Tüm haberler için tıklayın
    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Mynet Sinema, vizyondaki filmler hakkında detaylı bilgi edinebileceğiz, filmlerin seans ve gösterimde olduğu salon bilgilerini kolayca öğrenebileceğiniz, güncel haberleri takip edebileceğiz, kullanıcıların içerik paylaşabildiği kapsamlı bir sinema sitesidir. Kullanıcılar siteye; film, oyuncu, yönetmen, teknik ekip(yapımcı, müzik, vs..) gibi alanlarda bilgi ekleyebilir, filmler için fotoğraflar ve fragmanlar yükleyebilir, kişisel listelerini oluşturabilir.

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir