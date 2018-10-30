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Sinema>  Sinema Haberleri
30 Ekim 2018 08:38

O artık bir Avengers

Genç yıldız Katherine Langford, Avengers 4 kadrosuna dahil oldu.


Netflix'in başarılı yapımlarından 13 Reasons Why dizisinde Hannah Baker karakterine hayat veren Hollywood'un yükselen yıldızı Katherine Langford, Marvel evrenine dahil oldu. 22 yaşındaki Avustralyalı aktris, 2018'e damga vuran Avengers: Infinity War'un (Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı) devam filmi olan Avengers 4 kadrosunda yer alacak.


Filmin IMDb'de yer alan cast listesine giren Langford'un hangi karaktere hayat vereceği sır ise gibi saklanıyor. 1996 doğumlu güzel, 2018'de de "Love, Simon" ile "The Misguided" filmlerinde rol almıştı.


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