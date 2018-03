O film çalıntı mı?

Indiwire'ın derlediği habere göre Amélie gibi ikonik bir filmin yönetmen koltuğunda oturan Jean-Pierre Jeunet, Jeunet Guillermo Del Toro imzalı The Shape of Water‘ın çalıntı olduğu iddia etti. Sally Hawkins ve Richard Jenkins‘in kamera karşısına geçtiği bir sahneyi örnek gösterip, sahnenin 1991’de çektiği Delicatessen filmine benzediğini söyledi. Del Toro suçlamaları cevapsız bırakmadı. Fakat gelin önce Jeunet’nin iddiasına göz atalım.

Söz konusu sahne bir koltukta oturan Elisa ve Giles’ı ekrana getiriyor. Eski bir Hollywood filmi izleyen ikili kısa bir dans gösterisi sergiliyor. Jeunet yönetmenin özellikle bu sahneyi çaldığını düşünüyor. Üstelik Del Toro iddiayı reddetmesine rağmen. Yönetmen ise hiçbir şey çalmadığını aksine The Imaginarium of Doctor Parnassus‘un yazarı Terry Gilliam‘dan etkilendiğini söylüyor. Bu açıklama Jeunet’i tatmin etmiyor tabii. Zira yönetmenin söz konusu sahneyi çekerken aklında kendi filmi olduğuna emin.

İşin ilginç tarafı, The Shape of Water’a yönelik ilk suçlama bu değil. Birkaç hafta önce yönetmenin Paul Zindel‘in kaleme aldığı Let Me Hear You Whisper ve Marx Nollaemper‘ın çektiği The Space Between Us adlı çalışmanın ana fikrini çaldığı iddia edildi. Her ikisi de bir tür deniz yaratığına aşık olan temizlikçi bir kadının hikâyesini anlatıyor bu arada.