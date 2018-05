Obi-Wan: A Star Wars Story neye odaklanacak?

Star Wars hayranları Obi-Wan Kenobi filmi için uzun zamandır istekli. Ve onlara müjde: gelen iddialara göre Star Wars evreninin bir sonraki filmi Obi-Wan Kenobi filmi olacak.

Han Solo’nun kendi filmine kavuşmasının ardından böyle bir spin-off beklentisi doğaldı tabii. Yine iddialar doğruysa, The Reader ve The Hours filmlerinin yönetmeni Stephen Daldry’nin yöneteceği söylenen Obi-Wan Kenobi filmi, The New Hope filminin öncesini anlatacak.

Serinin hayranları, Ewan McGregor’ın tekrar Obi-Wan’ı canlandırmasını istiyordu. İddialar ise bu ihtimalin gerçekleşeceği yönünde ilerliyor.Film, Londra’daki Star Wars stüdyosunda çekilecek gibi görünüyor. İddialara göre çekimler önümüzdeki baharda başlayacak. Tüm bu iddialar doğruysa filmi 2020 başında vizyonda görme ihtimalimiz çok yüksek. Bekliyoruz.