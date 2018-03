Ocean'nın kadrosuna yeni bir kadın daha

Ocean's Eleven'ın ana karakterlerin kadın karakterlerden oluşacağı bir spin-off'tan daha önceden bahsetmiştik. Alınan duyumlara göre Jennifer Lawrence ve Sandra Bullock filmin castında yer alıyordu. Şimdi bu isimlerin yanına yeni birisi ekleniyor.







Lord of the Rings ve Carol'un yıldızı Cate Blanchett'in de bu efsane filmin spin-off'unda yer alacağına dair haberler var. Geçen sene de rol aldığı "Carol" filminde kendini bir kez daha kanıtlayan başarılı aktris, büyük festivallerde de boy göstermişti. Sandra Bullock ve Cate Blanchett isimleri her ne kadar kesinleşmiş olmasa da kadrosunda,böyle oyuncuları barındıran filmin beklentiyi yükseltmek konusunda iyi bir başlangıç yaptığı kesin.







Filmde kadro ne kadar önemliyse hikayede o kadar kilit bir noktada. Yeni "Ocean's" eski serinin bir taklit olmayacak. Elbette hikayenin temelinde gene bir soygun bulunacak ancak bu sefer izleyici hikayedeki belirli noktalarda çeşitli farklılıklarla karşılaşacak.







Ocean's serisi Frank Sinatra, Dean Martin ve Sammy Davis Jr.'ın rol aldığı 1960 yapımlı filmle başlamıştı. 2000'lerde yeniden çekilen Ocean's 11 ise George Clooney ve Brad Pitt ile hikayenin en bilinen yapımıydı.







Eylül'de çekimlerine başlanılacak yeni filmde ise seyircinin algısını tamamen değiştirecek şey ise kesinlikle bu bahsi geçen kadın karakterler olacak. Bu yeni yapımın seyirciyle buluşacağı günü sabırsızlıkla bekliyoruz.







AHMET TOĞAÇ