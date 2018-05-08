Oceans 8 filminde kimler var?





“Yaşamın Renkleri” ve “Açlık Oyunları” gibi filmlerle tanınan yönetmen Gary Ross’un imzasını taşıyan spin off,ülkemizde 15 Haziran’da vizyona girecek.

Ocean’s Eleven serisinde George Clooney'nin canlandırdığı Danny Ocean'ın kızkardeşi olan Debbie Ocean, beş yıl hapis yattıktan sonra serbest kalır. Ama planı sakin bir hayata geçiş yapmak, dinlenmek, tatile çıkmak falan değildir. Debbie vakit kaybetmeden yeni bir soygun planına girişir.

Ocean's Eight'in, adı üstünde sekiz kişiden oluşan soygun ekibinde Sandra Bullock, Cate Blanchett, Helena Bonham Carter, Sarah Paulson, Anne Hathaway, Mindy Kaling, Awkwafina ve Rihanna yer alıyor.

FilmdeDakota Fanning, Matt Damon, Richard Armitage, Katie Holmes, James Corden gibi isimler de var. Merakla bekliyoruz.