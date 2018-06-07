Galada en dikkat çeken isim Rihanna oldu.

Bu hafta vizyonda 9 yeni film var

Ocean's 11 adlı filmin üçlemesinin kadın oyunculardan oluşan tekrar çekimi olan Ocean’s ,8 bir grup kadın suçlunun MET Ball galasını soyma planlarını anlatıyor.

Tüm kadınların çok şık olduğu gecede Rihanna, ilginç kıyafet seçimiyle odak noktası oldu. Galanın davetlilerinden Adriana Lima da, dekolteli elbise seçimiyle beğenildi.

7 Haziran 2018 19:26 Ocean’s 8 galasında Rihanna rüzgarı Galada en dikkat çeken isim Rihanna oldu.

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