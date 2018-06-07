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7 Haziran 2018 19:26

Ocean’s 8 galasında Rihanna rüzgarı

Galada en dikkat çeken isim Rihanna oldu.



Ocean’s 8 filminin dünya prömiyeri geçtiğimiz gün New York’ta yapıldı. Gary Ross’un yönetmenliğindeki komedi/aksiyon türündrki filmin başrollerinde Cate Blanchett, Sarah Paulson, Rihanna, Anne Hathaway, Sandra Bullock, Helena Bonham Carter var.


Tüm kadınların çok şık olduğu gecede Rihanna, ilginç kıyafet seçimiyle odak noktası oldu. Galanın davetlilerinden Adriana Lima da, dekolteli elbise seçimiyle beğenildi.


Ocean's 11 adlı filmin üçlemesinin kadın oyunculardan oluşan tekrar çekimi olan Ocean’s ,8 bir grup kadın suçlunun MET Ball galasını soyma planlarını anlatıyor.



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    Ocean's 8
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