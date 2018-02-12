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12 Şubat 2018 11:30

Ödüller sahiplerini buldu

70. Yazarlar Birliği Ödülleri sahiplerini buldu

2018 Amerikan Yazarlar Birliği Ödülleri’nde (Writers Guild of America Awards) kazananlar belli oldu. Komedyen ve aktör Patton Oswalt’ın sunuculuğunu yaptığı ödül töreninde, ‘En İyi Özgün Senaryo Ödülü’nü, “Kapan” ile bu ödüle ilk defa aday gösterilen Jordan Peele kazandı. ‘Uyarlama Senaryo’yu “Beni Adınla Çağır” kazanırken, dizi ödüllerinde “The Handmaid's Tale” iki ödülün sahibi oldu.

En İyi Özgün Senaryo: Kapan / Get Out (Jordan Peele)
En İyi Uyarlama Senaryo: Beni Adınla Çağır / Call Me by Your Name (James Ivory)
En İyi Belgesel Senaryosu: Jane (Brett Morgen)
En İyi Drama Dizisi: The Handmaid's Tale (Hulu)
En İyi Komedi Dizisi: Veep (HBO)
En İyi Yeni Dizi: The Handmaid's Tale (Hulu)
En İyi Özgün Mini Dizi: Flint (Lifetime)
En İyi Uyarlama Mini Dizi: Big Little Lies (HBO)
En İyi Animasyon Dizisi Bölümü: BoJack Horseman – "Time's Arrow" (Netflix)
En İyi Drama Dizisi Bölümü: Better Call Saul – "Chicanery" (AMC)
En İyi Komedi Dizisi Bölümü: Will & Grace – "Rosario's Quinceanera" (NBC)
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