Yönetmenliğini ve senaristliğini Erkan Tunç'un üstlendiği filmde İrem Sak, Onur Buldu, Öner Erkan ve Sahra Şaş gibi isimler var.
12 Mart 2018 10:19
Ödüllü film 'Martı' vizyon tarihi aldı!
Festivallerde adından söz ettiren Martı sinemaseverlerle buluşuyor.
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