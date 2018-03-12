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12 Mart 2018 10:19

Ödüllü film 'Martı' vizyon tarihi aldı!

Festivallerde adından söz ettiren Martı sinemaseverlerle buluşuyor.


Yönetmenliğini ve senaristliğini Erkan Tunç'un üstlendiği filmde İrem Sak, Onur Buldu, Öner Erkan ve Sahra Şaş gibi isimler var.



Film, İzmir Torbalı'da bir tavuk çiftliğinde çalışan Yakup ve karısı Mediha'nın monoton hayatlarının, çiftliğe yardımcı olarak gelen Rıza ve karısı Nurgül'ün eğlenceli gözüken hayatları ile sıkıcı bir mekanda buluşmasını, bu buluşma sonrasında da karakterlerin iç dünyalarının ortaya çıkmasını anlatıyor.

Ankara Film Festivali'nde 'En İyi Senaryo' ve 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu' ödülüne layık görülen Martı, 23 Mart'ta 'Başka Sinema' kapsamında vizyona girecek. Bekliyoruz.
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