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Sinema>  Sinema Haberleri
14 Mayıs 2018 14:05

Ödüllü film Zerre'nin yönetmeninden yeni film!

Gölgeler İçinde adlı yeni film, bilim-kurgu türünde!



Dünya çapında tam 23 ödülün sahibi 2012 yapımı “Zerre” filminin genç yönetmeni Erdem Tepegöz, bilim kurgu türündeki yeni filmi “Gölgeler İçinde”nin çekimlerini tamamladı. Yönetmen, fimi Gürcistan’da bir maden kasabasında beş haftada çekti.


Erdem Tepegöz’ün, yalın anlatımı ile öne çıkan ilk filmi “Zerre”, tam 30 ülkede gösterilmişti. “Zerre”, 35. Moskova Uluslararası Film Festivali’nde En İyi Film, 49. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Yönetmen ve En İyi İlk Film ödülleri de dahil olmak üzere toplamda 23 ödüle layık görüldü.

Erdem Tepegöz bilim kurgu türündeki yeni filmi “Gölgeler İçinde”nin çekimlerini geçtiğimiz hafta tamamladı. “Gölgeler İçinde”, bağımsız bir bilim kurgu filmi olmasıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.
“Gölgeler İçinde”nin başrolünde, “Homeland” ve “Prison Break” gibi Hollywood projeleriyle de tanınan ünlü aktör Numan Acar bulunuyor.

Filmin görüntü yönetmenliğini ise Hayk Kirakosyan yapıyor. Yapım aşamasının ardından festival yolculuğuna başlayacak olan “Gölgeler İçinde”nin 2019’da vizyona girmesi planlanıyor.

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