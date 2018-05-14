Dünya çapında tam 23 ödülün sahibi 2012 yapımı “Zerre” filminin genç yönetmeni Erdem Tepegöz, bilim kurgu türündeki yeni filmi “Gölgeler İçinde”nin çekimlerini tamamladı. Yönetmen, fimi Gürcistan’da bir maden kasabasında beş haftada çekti.
14 Mayıs 2018 14:05
Ödüllü film Zerre'nin yönetmeninden yeni film!
Gölgeler İçinde adlı yeni film, bilim-kurgu türünde!
Yorumlar
Vizyondaki Filmler
- Öğrenci Kafası: Soygun
- Elim Sende
- 10x10
- Cehennemden Selfie
- Kral Şakir Oyun Zamanı
- Mr. Gay Syria
- Hemşire
- Eyvah Anne Oluyorum
- Murtaza
- Tutsak
- Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok
- 4N1K 2
- Doğruluk mu Cesaret mi
- İnatçı Bir Adam
- Son Oyun
- Renkli Balık Yeni Dünyalar Kâşifi
- Paçi: Av Sanatı
- Şaşkınlar Çetesi
- Suç Takımı
- Oyun Gecesi
- Taxi 5
- Cano
- Fındık Veresiye
- Kaç Kaçabilirsen
- Tayo Küçük Otobüs
- Bir Nefes Ötede
- Lanetli Konak
- Avengers: Sonsuzluk Savaşı
- Çarpık Evdeki Cesetler
- Yıldızlar Asla Ölmez
- Bütün Saadetler Mümkündür
- Köpek Adası
- Maşa ile Koca Ayı 2: Sonsuz Arkadaşlık
- Sandık
- Cici Babam
- Rampage: Büyük Yıkım
- Eğreti Gelin Ladik
- Oflu Hoca Trakya'da
- Sessiz Bir Yer
- Taş Devri Firarda
- Muhteşem Kadın
- Fındık İşi 2
- Can Feda
- Sagu & Pagu
- Ruhlar Evi
- Bizim Köyün Şarkısı
- Kabus
- Kelebekler
- Kaybedenler Kulübü Yolda
- Tut Yüreğimden Anne
- Ailecek Şaşkınız
- Ölümlü Dünya
Son Haberler
-
Ödüllü film Zerre'nin yönetmeninden yeni film!
Gölgeler İçinde adlı yeni film, bilim-kurgu türünde!
-
Kiraz Mevsimi Cuma vizyonda!
Komedi/dram türü yapımda rahmetli tiyatrocu Turan Özdemir de yer alıyor.
-
Cumali Ceber 2'den ilk fragman!
8 Haziran'da vizyona girecek Cumali Ceber 2'den ilk fragman yayınlandı
-
Tümü kadın karakterlerden oluşan bir Wakanda filmine ne dersiniz?
Ryan Coogler, Cannes'da, tümü kadın karakterlerden oluşun bir Black Panther spin-off'una sıcak baktığını açıkladı.