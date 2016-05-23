Ödüllü filmden mendil satıcılığına

Yıllarca Türk sinemasının önemli yapımlarında görev alıp ışık şefliği yapan Ömer Ekmekçi, sokaklarda kağıt mendil satarak geçimini sağlamaya çalışıyor.





Sözcü'nün haberine göre, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi film ödülü alan Maden isimli filmin de ışık şefliğini üstlenen Ömer Ekmekçi, emekli maaşının kendisine yetmediğini, geçinmekte zorlandığını ve bul nedenle mendil satmak zorunda kaldığını söylüyor. Oturduğu evin kirasını ödemekte zorlandığını belirten Ekmekçi, yardım bekliyor.





Cüneyt Arkın, Yılmaz Güney, Kadir İnanır dahil bütün artistlerle çalıştığını söyleyen Ömer Ekmekçi, “Fatma Girik'in suratına pudra bile sürmüşlüğüm var. Işıkçı olarak sinema sektörüne 50-60 sene hizmetim var. Emekliyim ama kirada oturuyorum. İş olduğu zaman çağrıyorlar ve gidiyorum. Hastalıklarımla da mücadele ediyorum. Ciğerlerimden ve dizlerimden rahatsızlığım var. Vücudumda kaşınan yerler anında sivilce oluyor. Sandalyeden düşünce de yüzümden yaralandım.” dedi.



‘Şeytan' lakaplı Ömer Ekmekçi'yi tanıdığını belirten Yeşilçam Sokak'taki Sinemacılar Cafe'de çaycılık yapan Zülfikar Öner “Kendisi çok zor durumda. Yolda kağıt mendil satıyor. İyi durumda değil. Kimsesizler Yurdu'na götürüyorlar. Giydiriyorlar yediriyorlar ama durmuyor. Sonra bir bakıyorsunuz tekrar çıkmış gelmiş. Ödül alan Maden Filmi'nin ışık şefiydi. Birçok sinema filminin de ışık şefiydi.” diye konuştu.