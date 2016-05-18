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Sinema>  Sinema Haberleri
18 Mayıs 2016 10:27

Oğluyla benzerliği şaşırtıcı

Oğlu Joseph Baena'nın Schwarzenegger'e benzerliği dikkat çekiyor.



Ünlü yıldız Arnold Schwarzenegger'in en küçük oğlu Joseph Baena'nın yayınlanan son fotoğrafı, oldukça şaşırtıcı.



Joseph, tıpkı babasının Conan the Barbarian filmindeki görüntüsü gibi bir poz vererek şaşırtıcı benzerliği ortaya koydu. Malibu sahilinde çekilen fotoğrafta Joseph, tıpkı babası gibi duruyor ve elinde kılıç yerine bir top tutuyor.

Daha önce de birlikte spor yaparken poz veren Schwarzenegger ve Joseph Baena, uzun süre konuşulmuştu. Joseph'in çocukluğundan beri babasıyla herhangi bir fotoğrafı basınla paylaşılmamışken gelen bu spor fotoğrafları ilgi çekmişti.



Basının karşısına birlikte çıkmasalarda Joseph ve Arnold birlikte sıklıkla zaman geçiriyor, spor yapmayı da ihmal etmiyorlar. Yine de en son gündeme geliş nedenleri Joseph'in mezuniyetini Arnold'un unutmasıydı.

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