Öğrenci Kafası: Soygun 11 Mayıs'ta sinemalarda!



Öğrenci Kafası: Soygun, film çekmek için her şeyi göze alan bir grup üniversiteli arkadaşın maceralı ve eğlenceli hikayesine odaklanıyor.

Film 3 hafta içinde Eskişehir'de çekildi. Ayhan Sonyürek, Eskişehir'de sinema eğitimi aldığı sırada geliştirdiği hikayeyi uzun yıllar sonra hayata geçirmiş olduğunu söylüyor.

Toprak, Cüneyt, Semih ve Uğur aynı evde yaşarlar. Kız arkadaşları Pınar, Tuğçe ve Melek de karşı dairededirler. Okul bitirme ödevi için çekecekleri filmin bilim-kurgu türünde olması en büyük hayalleridir. Umutsuz gençler, zorunlu olarak yazdıkları senaryoda mükemmel bir soygun planı olduğunu fark ederler. Hemen "öğrenci kafası" devreye girer; bilim-kurgu filmini çekmek için soygun yapma fikrini ortaya atarlar.

Rüzgar Erkoçlar ekrandan bildiğimiz, sevdiğimiz bir oyuncu. 10 yaşından beri kamera önünde olan Erkoçlar, bugüne kadar pek çok dizi, sinema ve reklam filminde rol aldı. Öğrenci Kafası: Soygun'da gençlerden prensip sahibi, idealist olan Toprak'ı canlandırıyor.Beril Kayar'ı ise Acayip Hikayeler, Adını Feriha Koydum, Arka Sokaklar ve O hayat Benim gibi sevilen dizilerden tanıyoruz. Yakın zamanda Öğrenci Kafası: Soygun filmi dışında Onur Ünlü'nün Put Şeylere isimli filminde de rol aldı. Aynı zamanda modellik de yapan Beril Kayar Öğrenci Kafası: Soygun'da ağzını her açtığında küfür dökülen ama dobra tavırlarıyla arkadaşlarının vazgeçilmezi olan Pınar'ı canlandırıyor.