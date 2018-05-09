Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>  Sinema Haberleri
9 Mayıs 2018 13:00

Öğrenci Kafası: Soygun 11 Mayıs'ta sinemalarda!

Bir gençlik hikayesi olan filmin kadrosunda genç kuşağın parlak isimleri var


Öğrenci Kafası: Soygun, film çekmek için her şeyi göze alan bir grup üniversiteli arkadaşın maceralı ve eğlenceli hikayesine odaklanıyor.


Film 3 hafta içinde Eskişehir'de çekildi. Ayhan Sonyürek, Eskişehir'de sinema eğitimi aldığı sırada geliştirdiği hikayeyi uzun yıllar sonra hayata geçirmiş olduğunu söylüyor.

Toprak, Cüneyt, Semih ve Uğur aynı evde yaşarlar. Kız arkadaşları Pınar, Tuğçe ve Melek de karşı dairededirler. Okul bitirme ödevi için çekecekleri filmin bilim-kurgu türünde olması en büyük hayalleridir. Umutsuz gençler, zorunlu olarak yazdıkları senaryoda mükemmel bir soygun planı olduğunu fark ederler. Hemen "öğrenci kafası" devreye girer; bilim-kurgu filmini çekmek için soygun yapma fikrini ortaya atarlar.

Rüzgar Erkoçlar ekrandan bildiğimiz, sevdiğimiz bir oyuncu. 10 yaşından beri kamera önünde olan Erkoçlar, bugüne kadar pek çok dizi, sinema ve reklam filminde rol aldı. Öğrenci Kafası: Soygun'da gençlerden prensip sahibi, idealist olan Toprak'ı canlandırıyor.Beril Kayar'ı ise Acayip Hikayeler, Adını Feriha Koydum, Arka Sokaklar ve O hayat Benim gibi sevilen dizilerden tanıyoruz. Yakın zamanda Öğrenci Kafası: Soygun filmi dışında Onur Ünlü'nün Put Şeylere isimli filminde de rol aldı. Aynı zamanda modellik de yapan Beril Kayar Öğrenci Kafası: Soygun'da ağzını her açtığında küfür dökülen ama dobra tavırlarıyla arkadaşlarının vazgeçilmezi olan Pınar'ı canlandırıyor.
Yorumlar
    Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

    Öğrenci Kafası: Soygun
    Mynet Sinema Haberlerini RSS ile takip edin.

    Vizyondaki Filmler

    Vizyondaki yeni filmler
    Vizyondaki eski filmler

    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Son Haberler

    Tüm haberler için tıklayın
    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Mynet Sinema, vizyondaki filmler hakkında detaylı bilgi edinebileceğiz, filmlerin seans ve gösterimde olduğu salon bilgilerini kolayca öğrenebileceğiniz, güncel haberleri takip edebileceğiz, kullanıcıların içerik paylaşabildiği kapsamlı bir sinema sitesidir. Kullanıcılar siteye; film, oyuncu, yönetmen, teknik ekip(yapımcı, müzik, vs..) gibi alanlarda bilgi ekleyebilir, filmler için fotoğraflar ve fragmanlar yükleyebilir, kişisel listelerini oluşturabilir.

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir