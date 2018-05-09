Öğrenci Kafası: Soygun 11 Mayıs'ta sinemalarda!

Öğrenci Kafası: Soygun, film çekmek için her şeyi göze alan bir grup üniversiteli arkadaşın maceralı ve eğlenceli hikayesine odaklanıyor.
Öğrenci Kafası: Soygun, film çekmek için her şeyi göze alan bir grup üniversiteli arkadaşın maceralı ve eğlenceli hikayesine odaklanıyor.
Bir gençlik hikayesi olan filmin kadrosunda genç kuşağın parlak isimleri var
71.Cannes Film Festivali 8-19 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşiyor
Avengers: Infinity War, hem dünya genelinde, hem Box Office Türkiye'de gişe hakimiyetini sürdürüyor.
Filmle ilgili bir teaser yayınlandı
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