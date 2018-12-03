Olay filmden yeni klip yayınlandı

Dilimize Dünyalar Arasında olarak çevrilen Between Worlds filminden sızan sevişme sahneleri görenleri çok şaşırtmıştı. Nicolas Cage’in başrolünü üstlendiği gizem ve gerilim filmi “Between Worlds”ten yeni birklip gün yüzüne çıktı. 1 dakikalık kısa videoda başrol oyuncusu Nicolas Cage, bu sefer ortalığı darma duman ediyor.

2016 yapımı “Falsely Accused” ile tanınan Maria Pulera’nın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda “Bourne” serisinden Franka Potente, “Hemlock Grove” dizisinin yıldızı Penelope Mitchell, Hopper Penn, Garrett Clayton, David Lee Smith ve Lydia Hearst gibi isimler yer alıyor.

Ailesinin ölümünü kabullenemeyen Joe, otoyoldaki istasyonda ruhani yetenekleri olan Julie ile tanışır. Komada olan kızı Billie’nin ruhunu kurtarmaya çalışırken hastanede yatan kızı aniden uyanır. Ama bir değişiklik vardır! Joe’nun ölen eşi Mary, bitmemiş işlerini tamamlamak için Billie’nin ruhunu ele geçirmiştir.

“Between Worlds”21 Aralık’ta Amerika’da gösterime girecek. Filmin ülkemizdeki vizyon tarihi belirsizliğini koruyor.