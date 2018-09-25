Olivia Munn, Hawaii'yi yaktı

Gişe listelerinin zirvesinden inmeyen The Predator filminin güzel yıldızı Olivia Munn, yoğun geçen bir yılın ardından kendini Hawaii’ye attı. Instagram’da 2,2 milyon takipçisi olan Munn, tatilde paylaştığı fotoğraflarla ilgili odağı oldu. Beyaz bikini ve kimonolu fotoğraflar paylaşan başarılı oyuncu, fotoğraflardan birine "Bugün, gelecekteki kendinizin size teşekkür edeceği bir şey yapın" notunu düştü.

Bir haber kanalında yaşananları konu alan The Newsroom dizisiyle üne kavuşan başarılı oyuncu son olarak The Predator filmiyle sinemaseverlerin karşısına çıktı. Munn'a filmde Boyd Holbrook, Jacob Tremblay, Keegan-Michael KeyveSterling K. Brown eşlik ediyor.