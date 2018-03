Ölümlerin en ünlüleri

Her gün yüzlerce belki binlerce insan bir şekilde hayatını kaybediyor. Ancak bu ölümler medyanın görünen yüzünde hele ki "Hollywood"da oldu mu işin içinde bir gizem veya bir "dolaplar dönmemesi" imkansızdır. Hele ki ölümler cinayet ile gerçekleştiyse. Hepsinden bambaşka filmler çıkması muhtemelen olan "ünlü cinayetleri"nin bir listesi.





Nicole Brown Simpson

Aktör ve Sporcu O. J. Simpson'un karısı Nicole Brown, vahşi bir şekilde bıçaklanarak öldürülmüştü. Ölümüne dair şüpheler O. J. Simpson üzerinde yoğunlaştı. Bütün kanıtlar onu gösteriyordu ancak uzun süren "şov" bir dava sürecinin sonucunda beraat etti. Hala şüpheler ona dönük olsa da gerçek katilin kim olduğu bilinmiyor. Bu cinayetin kendisinden çok dava süreci ilgi çekiciydi.





Bob Crane

1978 yılında Bob Crane Arizona'daki dairesine boynunda elektrik kablosuyla ölü bulunmuştu. Ünlü yıldızın ölümü elbette şok ediciydi ve bunun için kolluk kuvvetleri hummalı bir çalışmaya girişit. Ancak sonuç alınamadı. Teorik olarak Crane davası katilin bulunamaması sebebiyle bugün bile kapanmış değil.





John Lennon

Yıl 1980 The Beatles'ın ve bulunduğu dönemin en ikon ismi John Lennon New York'daki apartmanı önünde kimine göre bir hayranı kimine göre bir deli kimine göre derin güçlerin maşası olan Mark David Chapman tarafından sırtından dört kere vurularak öldürüldü. Chapman halen cezasını çekmeye devam etmekte. Her ne olursa olsun bir acayip adam yüzünden dünya, Lennon'dan mahrum bırakıldı.





Marilyn Monroe

5 Ağustos 1962 sinemanın güzellik ikonu Marilyn Monroe aşırı doz uyku hapından ölü bulunduğunda bu muhtemel bir intihar vakası olarak değerlendirildi. Bütün bunlara rağmen bu ölüm etrafında her daim çeşitli spekulasyonlar dönmeye devam etti. Mafyanın öldürmesi, Başkan John F. Kennedy ve kardeşi Robert Kennedy ile gizli tutulan bir ilişkiden ve bu ilişkinin onun öldürülmesine sebep olduğundan bahsediliyordu. Ancak bu sır büyük ihtimalle ölenle belki de öldürenle beraber mezara gitmiş durumda.





Sharon Tate

Güzel sarışın kocasıyla beraber Los Angeles'ta tuttuğu evde vahşice öldürülmüştü. Tate'in kocası bütün sinemaseverlerin tanıdığı ünlü yönetmen Roman Polanski'ydi. Cinayeti işleyenler Charles Manson isimli bir adamın "tarikatı" etrafında toparlanmış insanlardı ve emri Manson kendi vermişti. Manson eliyle hiç kimseyi öldürmemiş büyük bir katildi ve mahkemelerdeki kendine has hareketleri onu bir ikon haline getirmeye yetti.





George Reeves

1950'lerin Superman'i Georges Reeves'in, kendini öldürdüğü rapor edilmişti ancak annesi oğlunun öldürüldüğünden şüpheleniyordu. Karısı, arkadaşları aşağı katta partide eğlenirlerken o üst katta kendisini vurmuştu. Polis buna gerekçe olarak iş bulamamasının onda yarattığı psikolojik etkiyi göstermişti. Ancak Reeves'in annesin belirli meselelerden kaynaklı olarak öldürüldüğü kanaatindeydi. Gerçek her ne ise bilinmez ama dosya zaten kapandı.





Marvin Gaye

Takvimler 1 Nisan 1984'ü gösteriyor. Ünlü R&B sanatçısı Marvin Gaye kaybolan sigorta evraklarıyla alakalı babasıyla kavga ediyordu. Tartışmanın alevlendiği bir anda Marvin babasına bir yumruk attı. Babası oğlunun odasına gitti ve oradan aldığı silahla oğlunu vurdu. Ünlü solist hastanede hayatını kaybetti.





John F. Kennedy

ABD'nin başkanı John F. Kennedy 22 Kasım 1963 yılında siyaset yani işi amaçlı bir seyahattayken Lee Harvey Oswald tarafından sırtından ve başından vurularak öldürüldü. Oswald daha cezasını alamadan öldürüldü ve bu cinayetin görünen faili bilinse bile asıl faili hiçbir zaman öğrenilemedi.





Brittany Murphy

90'lı yılların oldukça sevilne güzel aktrisi Brittany Murphy 2009 yılında zatürre ve kansızlık gibi sorunlarla mücadele ediyordu. Kullandığı ilaçlar ünlü aktrisin ölümüne sebep oldu. Ancak babası bunun böyle olduğuna inanmıyordu. Daha sonra 2013 yılında kızının saç örnekleri üzerinde test yapılmasını istedi. Ve şaşırtıcı bir şekilde fare zehrine rastlandı. 2016 Mart'ta yapılan açıklamalara göre dosya yeniden açılabilir. Baba galiba haklı.







AHMET TOĞAÇ