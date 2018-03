Ölümlerine sevindiğimiz dizi karakterleri

Gerçek hayatta birçoğumuz bir insanın ölümüne sevinmez orası kesin ancak severek izlediğimiz dizilerde öyle baş belası karakterler oluyordu ki ölse de rahatlasak dedirtiyorlardı. E bu duruma senaryoyu yazan ve filmi hazırlayan ekibin de payı büyük. Sizler için severek izlediğimiz dizilerde 'Oh öldü namussuz' dediğinizve ölümleri tatmin edici olan yabancı dizilerdeki karakterleri derledik.



Kısa bir not geçelim eğer aşağıdaki dizileri izlemediyseniz kafanıza sert şekilde spoiler yiyebilirsiniz.



Steve Newlin - True Blood









Vahşetin ve kanların kol gezdiği True Blood dizisinde bir karakterden nasıl bu kadar çok nefret edilir diye sormayın edilebiliyor... Dizinin başlarında vampir düşmanı kafatasçı ve oldukça dinci bir lider gibi görünen Steve Newlin, daha sonra vampir olmuştu. Yine bir deneme sırasında vampirleri gün ışığına çıkarırken Eric tarafından boynundan yakalanır ve güneş ışığına tutularak cayır cayır yanışı seyredilir.





Viserys Targaryen - Game of Thrones









Targaryen'lerin sonuncu erkek varisi, dizdeki Khaalesi'miz Daenerys Targaryen'nın abisi olan Viserys Targeryan dizide bir sezondan az kalmış olsa da birçok kitlenin nefretini kazanmayı başardı. Targaryen hanedanlığını yeniden güçlendirmek için Dothraki'lerin lideri Khal Drogo'ya kız kardeşini zorla evlendirerek bir anlaşma sağlamayı amaçlar. Ancak daha sonra yaptığı hareketler, sabırsızlığı ve hala Daenerys'e sahipmiş gibi davranması Khal Drogo'yu çileden çıkarmış en sonunda bir kutlama anında 'tacımı istiyorum' diyerek dolanırken, Drogo içinde erimiş metal olan kabı Viserys'in kafasına dökerek tacını verir. O sahnede birçok insan 'Aldın mı tacını' diyerek içlerinin yağını eritmişti.



Robert Romano - ER









Ünlü Acil Servis dizisini belki yeni nesil hatırlamayabilir ancak zamanının efsanevi doktorluk dizisiydi desek yanlış olmaz. Oldukça kıl bir karakter olan Robert Romano birçok kesim taradından nefret ediliyordu. Bunun sebebiyse egoları, insanları sevmeyişi ve hastalara olan tavrı da buna örnek. En sonunda çatıdan düşerek helikopter altında ezilmesi kendisini sevmeyenleri oldukça memnun etmişti.



Arthur Mitchell - Dexter









Efsane dizi Dexter'in göstermelik aile babası, John Lithgow'un canlandırdığı karakter büyük izleyici kitlesi tarafından sevilmiyordu. Aile babası yaşlı ve babacan biri gibi gözüken ancak cinayet bağımlısı tam bir ruh hastası olan Arthur Mitchell, Dexter'ın eşi Rita'yı öldürmesiyle daha da fazla nefret edildi. Küvette Rita'yı ve oğlunu kanlar içinde bulan Dexter en sonunda ailesinin intikamını alarak bir güzel Mitchell'in içinden dışından çıkar. Tabii bizlerde mutluluktan gözyaşları sel...



Philip Blake - The Walking Dead









Walking Dead dizisinin en görkemli kötü karakterlerinden olan Vali olarak bildiğimiz Philip Blake tam bir pisliğin tekiydi. İçinde bulundukları coğrafyadan dolayı psikolojisi bozulan Valinin amacı kendi başına yeni bir yerleşke kurmaktı. Bizim Rick ve ekibine bir sezon boyunca baş belası olan Vali, yerleşkesini kaybettikten sonra yeniden hazırlanıp Rick ve diğerlerinin yaşadığı hapishaneye tankla tüfekle saldırmıştı. Hatta dizideki en babacan karakterlerden olan Hershel'ı da öldürmesi ondan nefret edilmesi için büyük bir sebep oldu. Ancak dizinin sonunda ölüşüyle tüm nefret edenlere adeta bir bayram havası yaşattı.



Gustavo Fring - Breaking Bad









Efsane dizi Breaking Bad'in bize hissettirdiklerini nasıl unutabiliriz? Her sezonu ayrı bir heyecan olan ve özellikle karakterleriyle bizi büyüleyen dizide Gustavo Fring ismini es geçmek yanlış olurdu. Göstermelik olarak Los Pollos Hermanos adlı fast food işletmesi olan ancak metamfetamin işinin lideri konumundaki karakterimizin ölüşü bizleri çok sevindirmişti. Özellike Walter White ile olan sorunları yüzünden mimiksiz karakterimiz gözümüzde tam bir pisliğe dönüşüvermişti. Kuşkusuz o öldüğünde baya sevinmiştik ancak şunu da es geçmeyelim; Onun ölüşü televizyon tarihindeki en karizmatik ve en etkileyici ölümlerden biri olmuştu.















Joffrey Baratheon - Game of Thrones









Yıllardır trendlerden inmeyen ve her sezonu heyecanla beklenilen Game of Thrones'un ergen ve psikopat Westeros kralı Joffrey Baratheon'a duyulan nefret tahmin edemeyeceğiniz kadar fazlaydı. Dizinin başında dayısından kinle bakan suratına tokat yemesinden sonra tahta kadar uzanan Joffrey, özellikle Ned Stark'a önce halk önünde haksız olmasına rağmen kendisinden özür diletmiş ardından kafasını vurdurtmuştu. Dizinin ilerleyen bölümlerinde Sansa'yı bırakıp Margaery Tyrell ile evlenip kutlamalarda zehirlenerek öldürülmüştü. Joffrey'in ölümü defalarca büyük bir zevkle izlendi, yurdun her tarafında coşkuyla kutlandı.



June Stahl - Sons of Anarchy









Efsane dizi Son's of Anarchy'nin kötülerini de iyilerini de saymakla bitmez. Belki bu listeye Gemma girebilirdi ancak ondan önce öyle bir kadın vardı kitüm nefretlerimizi kazanmayı başarmıştı. Charming'de yasadışı işler yapan Son's of Anarchy motorsiklet kulübünün başına bela olan Stahl, aileyi bölmeye çalışmış hatta dizinin en sevilen karakterlerinden biri olan Opie'nin karsının ölmesinde payı olmuştu. ATF adındaki devletin gizli servisine çalışan June Stahl en sonunda Sonsof Anarchyile anlaşma yaptığını sanmış ve pusuya düşürülerek Opie tarafından öldürülmüştü.



SELİM GERÇEKER