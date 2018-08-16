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Sinema>  Sinema Haberleri
16 Ağustos 2018 10:50

Once Upon A Time In Hollywood filmine yeni isim

Merakla beklenen Once Upon A Time In Hollywood filminin kadrosuna yeni bir isim daha katıldı.


Quentin Tarantino’nun senaryosunu yazdığı ve yönetmenliğini üstlendiği, Once Upon A Time In Hollywood filminin zengin kadrosuna Mike Moh dahil oldu. Leonardo DiCaprioveBrad Pitt ile Margot Robbie’nin başrollerde olduğu filmde Moh kung-fu ustasıoyuncuBruce Lee'yi canlandıracak.



1969 yılının Los Angeles’inde geçen film, Charles Manson cinayetlerini konu alıyor. Eski western televizyon dizisi yıldızı Rick Dalton ve uzun süreli dublörü Cliff Booth üzerinden ilerleyecek filmde, Hollywood'ta yollarını bulmaya çalışan ikilinin ünlü yan komşusu ise cinayetlere kurban giden Sharon Tate olacak. 9 Ağustos 1969'da Los Angeles'taki evinde Manson tarikatı üyeleri tarafından katledilen Tate, öldürüldüğünde 8 aylık hamileydi.


Tarantino'nun senaryosunu beş yılda yazdığı Once Upon A Time In Hollywood, Türkiye’de 23 Ağustos 2019’da vizyona girecek.


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