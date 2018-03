Onlar filmlerine lanet okuyor

Mark Walhberg - The Happening







Hepimiz Mark Walhberg’i oynadığı “karizmatik” rollerle hatırlarız. Ancak o 90’ların başında, bir hip hop topluluğunun “Marky”si idi. Marky Mark sadece hip hop yapmaktan değil, başrollerini Zoey Deschanel ile paylaştığı “The Happening” filminde de oynamaktan oldukça pişmandı.Filmden sonra yapılan şu röportaj, herhalde Mark Walhberg’in ne denli sıkıldığına net bir örnek teşkil ediyor: ”The Happening mi, boşverin. O sadece lanet olası bir stresti. Bitkiler falan… Bir fen öğretmenini oynamaya çalışmak için çaba göstermemem yüzünden beni suçlayamazsınız. En azından bir polisi ya da dolandırıcıyı oynamıyordum.” Walhberg bir yandan bitkileri suçlarken bir yandan da bir Transformers filminde oynayacak olması sadece bize mi garip geliyor? Canavara dönüşen arabalar The Happening’den daha mı anlamlı?





Will Smith - Wild Wild West













Matrix filminin Neo karakteri için ilk tercihin Will Smith olduğunu biliyor muydunuz? Sanıyoruz ki aktör bu rolü reddettiği için hala üzülüyordur. Ancak belki de Matrix’ten de büyük bir üzüntüsü vardır, mesela Wild Wild West gibi düşük kaliteli bir filmde oynamak gibi. Film, 90’ların en kötü yapımlarından biri olarak görülmesine rağmen dünya çapında 200 milyon doları aşkın bir hasılat elde etti. Will Smith’in şu sözleri bile herhalde hayranlarının bu filme akın akın gitmesine sebep olamadı: “Kariyerim, filmlerimin dünya çapında satılmasına neden oldu ama kendimi pazarlamacı olarak görmüyorum. Seyircilerin istek ve ihtiyaçlarına uyumlu olmalıyım ama onlara Wild Wild West gibi bir filmi izlemeleri konusunda ısrarcı olamam.”







Brad Pitt - The Devils Own











Herkes kötü bir filmde oynayabilir. Hatta Brad Pitt bile. En azından o bu durumun farkında ve nasıl “rezil” bir yapımın içinde olduğunu kabul edebiliyor. Her ne kadar film, 70’lerde önemli işler yapan Alan J. Pakula gibi bir yönetmene sahip olsa da arada sırada böyle istisnalar oluşabiliyor. Brad Pitt ile Harrison Ford’un sette neredeyse savaştıkları söylentileri çıkan filmde Pitt’in ağzından çıkan şu sözler herhalde kimseyi şaşırtmayacaktır, “Devam ettiğin sürece bir şey uydurmak zorunda olduğun için- tanrım, ne baskısı! Saçmaydı. Gördüğüm en sorumsuz film yapımıydı. İnanamadım. Herhangi birinin neden bu filmi çekmeye devam etmek istediğini bilmiyorum. Hiçbir şeyimiz yoktu. Film “umurumda değil.”. Galiba iki aktör de hayli gergin bir çekim evresi atlatmış.









Sylvester Stallone - Stop! Or My Mom Will Shoot













Gelmiş geçmiş en büyük aksiyon yıldızlarından birinin arkasında artık nasıl bir zeka varsa neredeyse “Rocky”nin kariyerini bitirecek bir adım attı. “Mahalle boksörü” Rocky ringe çıkıp, koskoca dünya şampiyonu Apollo Creed’e kafa tuttuktan sonra ne günah işlemiş olabilir ki bu vodvil bozması filmlerde gözükecek kadar düşsün. Ancak Sylvester Stallone bu filme karşı hayli sinirlenmiş olacak ki ağzından çıkanları kulağı duymamış. “İnsanlar beni komedi veya müzikallerde beklemediler. Gerçekten berbat filmler yaptım. “Stop! Or my mom will shoot” en kötüsüydü. Eğer birinin cinayeti itiraf etmesini istiyorsanız, onu bu film boyunca oturtun. 15 dakikadan sonra itirafa başlayacaklardır.”







Ben Affleck - Daredevil













Ben Affleck artık beyazperdenin yeni Batman’i konumunda. Batman v Superman filmi ile görücüye çıkan aktör kendi Batman serisini yapmak istediğini söylemişti. Ancak Affleck süper kahramandan istediği verimi alamıyor. Örneğin Daredevil. Çizgi roman hayranlarını bile neredeyse hiç tatmin etmeyen Daredevil’den hoşnutsuz olan sadece seyirciler değil. Ben Affleck de en az sizin kadar sevmiyordu bu “kızıl kahramanı”. Aktör filmi bitirdikten sonra onun hakkında şu yorumu yapmıştı, “Gerçekten tek pişman olduğum film Daredevil. O beni öldürüyor.”Galiba filmden memnun ayrılan tek kişi yapımcı. Neticede bir koyup beş aldı filmden.





Arnold Schwarzenegger - Red Sonja













Arnold Schwarzenegger, tıpkı dostu Rocky gibi, bazı film seçimlerinden pişmanlık duymuştur. Ancak aktörün pişman olduğu filmin “Jingle All The Way” olduğunu düşünüyorsanız, konudan epey uzaksınız. Arnold’un asıl sorununu öğrendiğinizde bu “Yılbaşı” filminin aslında ne kadar masum bir yapıda olduğunu düşünebilirisiniz. Bahsi geçen film 1985 yapımı Red Sonja. Dışarıdan bakıldığında bu filmin “Conan”a ne kadar yakıştığını söyleyebilirsiniz. Ama bu koca adam sizinle aynı fikirde değil, “Yaptığım en kötü filmdi. Şimdi çocuklarım çizgiyi aştıklarında odalarına gönderiliyor ve Red Sonja’yı on kez izlemeye zorlanıyorlar.”. Arnold, Jingle All The Way’deki baba rolünden sonra herhalde hayli zalimleşmiş.



AHMET TOĞAÇ