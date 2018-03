Onlar kendi filmlerini izlemiyorlar

Oyuncuları ne kadar tanıyoruz? Belki onların kendini ve yaptığı her işi beğenen megolomanlar olduğunu düşünürüz. Bir oyuncu için kendi filmini izlemekten daha tatmin edici bir şey yoktur, öyle değil mi? Evet belki böyleleri de vardır ama bu listedeki oyuncular bu tanımlara uymuyor. Az sonra karşınızda olacak aktör ve aktrislerin hiçbiri kendi filmlerini izlemiyor.





Johnny Depp

Hollywood'un en başarılı ve "cool" aktörlerinden biri olan Johnny Depp 2013'te The Independent'a uzun zaman önce hiçbir filmini izlememe kararı aldığını. Bir karakterle işi bittiğine artık onu ilgilendirmediğini söylemişti. Ancak bazı filmlerindeki sahneleri izlemiş olduğunu da itiraf etmişti.





Reese Witherspoon

Oscar ödüllü aktris Reese Witherspoon da filmlerini izlemeyenler kervanından. Çektiği filmlere dair keskin bir hafıza kaybının olduğunu söylüyor. Hatta filmlerini izleyeceğine ölmeye tercih edeceğini iddia ederken pek şaka yapan birine benzemiyor. İnsanın neden aptal ve bir başkası gibi davranışını izlemek ister ki diye soruyor.





Javier Bardem

No Country for Old Men'deki efsanevi performansıyla hatırladığımız Javier Bardem, filmlerini izleme konusunda çekimser hatta korkak. Konu hakkında söylediği söz ise tarihe geçecek cinsten, "Karakterlere hayat vermem onları izlemeyi sevdiğim anlamına gelmez."





Tom Hanks

7'den 70'e herkesin sevgilisi olmuş filmleriyle tanınmasına rağmen Tom Hanks yaptığı filmleri izlemesinşn çok saçması olduğunu söylüyor ve ardından da ekliyor, "Kendi performansımı izlemem. Neden böyle bir şey yapayım? Bu çılgınlık hepsini birer kere izlerim. Sonra izlemem. Çünkü değişmiyorlar."





Julianne Moore

Boogie Nights ve The Big Lebowski gibi klasik eserleri göz önünde bulundurduğumuzda Julianne Moore bunları izlememiş olması çılgınlık gibi gözüküyor. "Hiçbir filminin tek kısmını bile görmedim." diyen Moore, filmlerini izlemekten çok içinde onların içinde olmayı daha çok sevdiğini belirtiyor.





Jesse Eisenberg

Oscar adaylığı bulunan Jesse Eisenberg, kendine bakmayı sevmediğini söyleyerek hiçbir filmini izlemediğini belirtiyor. İnsan kendi fotoğrafına baktığında dahi aptal gibi gözüküyorum diye düşünüyorsa sinemada, IMAX'de bunun çok daha travmatik olacağını söylüyor.





Nicole Kidman

Oscar ödüllü güzel yıldız Moulin Rouge! hariç ki o da yönetmeninin ısrarıyla hiçbir filmini izlemediğini itiraf etmişti. Australia filminin Sydney'deki galası sırasında kıvrandığını, bunun onun için çok zor olduğunu itiraf etmişti.





Joaquin Phoenix

İnsanın kendi performansını izlemesinin doğal olmadığını ve bundan etkilenmeyecek herhangi bir insanın olmadığını söyleyen Joaquin Phoenix, ne olursa olsun arada merak edip kaçamaklar yaptığını da itiraf etmeden duramıyor.







AHMET TOĞAÇ