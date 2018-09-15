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15 Eylül 2018 10:21

Onur Akay duyurdu! Usta senarist Deniz Yayın hayatını kaybetti

Ses sanatçısı Onur Akay, senarist ve sinema araştırmacısı Deniz Yayın’ın vefat ettiğini duyurdu.

Magazin camiasında ‘Felaket Tellalı’ lakabı ile ün yapan ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, senarist ve sinema araştırmacısı Deniz Yayın’ın vefat ettiğini duyurdu. Bugünkü yazısında Yayın’ın ölüm sebebini ve cenaze bilgilerini yazan Akay, “Sinematürk kanalında hazırlayıp sunduğu ‘Deniz Yayın ile Yeşilçam Denizi’ programından tanıdığımız ünlü senarist Deniz Yayın, aniden yakalandığı hastalık nedeni ile dün ameliyata alındı. Maalesef ameliyat masasında dün 18:00 saatlerinde vefat etti. Cenazesi bugün 15 Eylül Cumartesi günü, Bursa Karacabey Ulu Camii’den, ikindi namazında kaldırılacak ve Karacabey Mezarlığı’nda defnedilecektir. Programına Nebahat Çehre’den Ahu Tuğba’ya, Zeki Alasya’dan Fikret Hakan’a kadar çok sayıda unutulmaz isimleri konuk etmişti. Mekânı cennet olsun inşallah.” ifadelerini kullandı.

Senaryosunu yazdığı, ‘Filmin Yaşı Yok - Vurun Kahpeye 4’ isimli filmi ile 47. Uluslararası Altın Portakal Film Festivali’nde ödül kazanan Deniz Yayın, çok sayıda filmin senaryosuna katkıda bulunmuş ve Yeşilçam’la ilgili programlar sunmuştu.

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