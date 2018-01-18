18 Ocak 2018 12:06 Onur Saylak'ın yöneteceği diziye dev kadro Onur Saylak ve Hakan Günday beraber çektikleri Daha filminin ardından farklı bir projeyle izleyiciyle buluşacaklar.

Onur Saylak ve Hakan Günday ikilisi ilk projeleri olan uzun metraj filmin ardından bir internet dizisi için bir araya geldiler. Hakan Günday'ın romanı Daha'dan uyarlanan filmin senaryosu da Hakan Günday tarafından yazılmıştı. Yönetmenliği üstlenen Onur Saylak yeni projeleri olan Şahsiyet dizisinde de yönetmenlik koltuğunda. Dizide bir seri katilin hikayesi işlenmekte.

Medya Tava'nın haberine göre dizide başrolleri Haluk Bilginer, Cansu Dere ve Şebnem Bozoklu paylaşırken son dönemlerde sosyal medyada oldukça beğeni toplayan tiyatrocu İbrahim Selim'de yer alacak. Haluk Bilginer katil rolünü alırken, Cansu Dere polisi oynayacak. Ayrıca ilerleyen zamanlarda diziye Ahmet Mümtaz Taylan'ın da katılması düşünülüyor.