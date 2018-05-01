Onur Tan imzalı Bal Kaymak, 18 Mayıs'ta sinemalarda!







Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı başarılı dizinin yönetmeni olarak tanıdığımız Onur Tan, senaryosunu yazdığı ve yönettiği “Balkaymak” filmi ile ilgili konuştu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı başarılı dizinin yönetmeni olarak tanıdığımız Onur Tan, senaryosunu yazdığı ve yönettiği “Balkaymak” filmi ile ilgili konuştu.

Film, masalsı atmosferi ve samimi, sıcak hikayesi ile izleyicinin favori filmlerinden biri olmaya aday gibi gözüküyor.

Başarılı projelere imza atan, sektörde saygın bir yere sahip olan yönetmen için bu film özel bir anlam da içeriyor. Yönetmenin oğlu Ömer Tan bu filme ilk kez oyunculuk yapıyor.Ömer Tan, ‘Balkaymak’ta deneyimli oyuncu Filiz Ahmet’in oğlu Ömer rolünde yer alıyor.

Kendisi için oğlunun yönettiği ve yazdığı filmde oynamasının farklı bir tecrübe olduğunu anlatan Onur Tan oğlunun böyle bi talepte bulunduğunu anlatarak, bir senarist ve yönetmenden önce baba olarak tereddüt ettiğini söyledi. "Ersel Şibil’in oyuncu koçluğu sayesinde Ömer her sahnenin altından başarı ile kalktı." diye de ekledi.

Onur Tan, Balkaymak’ın uzun zamandır sinemamızda görmediğimiz, sıcak, neşeli ve duygusal bir aile filmi olduğunu vurguladı. Ünlü yönetmen, seyircinin filme çok kolay ısınacağını söyleyerek, filmi izlettiği herkesin de çok olumlu yorumlarda bulunduğunu sözlerine ekledi.

Tan ayrıca “Ailece güzel vakit geçirmek isteyenler, özellikle de anne babalar çocuklarına izletmeli ve tam tersi özellikle çocuklar anne babalarına izletmeli. Teknolojiden, zamandan uzakta, harika bir köyde kendi mutlu hayatlarının farkında olmayan insanların gözünü açıp oraya mutluluk tohumları eken Bade’nin hayatını izlemeliler. Bir bakıma aslında Türkiye’den de ilham aldım bu filmi yaparken." dedi.

‘Balkaymak’ 18 Mayıs’ta vizyona giriyor.