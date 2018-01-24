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24 Ocak 2018 10:20

Onur Ünlü'nün yeni dizisinin yayın tarihi ne zaman?

Başrollerinde Hazar Ergüçlü ve Taner Ölmez'in yer aldığı Onur Ünlü yapımı ne zaman yayın hayatına başlayacak?

İnternet dizileri hayatımızın içine iyice girdi. Usta yönetmen Onur Ünlü'nün daha önceMasum, Sahipli, 7Yüz ve Sıfır Bir-Bir Zamanlar Adana’da gibi çalışmaları olmuştu. Şimdi başrollerinde Hazar ergüçlü ve Taner Ölmez'in olduğu yepyeni bir dizi geliyor. Bu cuma günü izleyiciyle buluşacak olan dizide gazeteciliği hayatının orta yerine koymuş, yeteneksizliğinden bihaber olan ama kendini de memleketin yegane gazetecisi zanneden, kendine hayranlığıyla kör olan Asım’ın (Güven Kıraç), Dudullu’da bir yerel gazete çıkarmak istemesi anlatılıyor. Yeni açılan gazetede, arkadaşları Ersan (Ahmet Rıfat Şungar) ve Cem’le (Özgür Emre Yıldırım) çalışmaya başlayan Tayfur (Taner Ölmez) bir yandan aşık olduğu Melis’e (Hazar Ergüçlü), Melis’in abisi Eyüp’ü (Bülent Şakrak) atlatarak ulaşmaya çalışırken bir yandan da gazetedeki ekip arkadaşlarıyla birlikte mahalledeki “Kayıp Babalar”ı bulmaya çalışır.


Penguen çizeri Serkan Yılmaz'ın yarattığı Dudullu Postası14 bölümden oluşacak ve her Cuma yayınlanacak. Ayrıca dizinin kadrosunda Erkan Can, Bülent Şakrak, Güven Kıraç, Ahmet Rıfat Şungar, Ayda Aksel, Levent Tülek, Aslı Bekiroğlu ve Özgür Emre Yıldırım gibi oyuncular da bulunuyor.

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