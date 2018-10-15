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15 Ekim 2018 16:26

Öpüşme sahnesi fragmana damga vurdu

Türk yarışçılığının efsane safkanı Bold Pilot'ın hayatının anlatıldığı Şampiyon filminin ilk fragmanına ünlü oyuncular Farah Zeynep Abdullah ile Ekin Koç'un öpüşme sahnesi damga vurdu.


Efsane safkan Bold Pilot'un hayatının anlatıldığı Şampiyon filminin ilk fragmanı yayınlandı. Bold Pilot'un başarısının yanı sıra Halis Karataş ile Begüm Atman'ın destansı aşkının anlatıldığı filmin tanıtımına ünlü oyuncular Farah Zeynep Abdullah ile Ekin Koç'un öpüşme sahnesi damga vurdu.


Senaristliğini Ahmet Katıksız ve Serkan Yörük'ün yaptığı, yönetmen koltuğunda ise Ahmet Katıksız'ın oturduğu filmde Halis Karataş'ı canlandıran Ekin Koç, Farah Zeynep Abdullah ve Fikret Kuşkan'la başrolü paylaşacak. Film 7 Aralık'ta vizyonaya girecek.



Gerçek bir yaşam hikayesinden yola çıkılarak yazılmış sevgi, umut ve yaşam dolu hikaye "Şampiyon", Sivas'ın köyünden, İstanbul'a jokey olmak için gelen Halis Karataş'ın hayalini gerçekleştirme serüveni, şampiyon Bold Pilot'la tanışmasıyla başlar.


Bu yolculuğun sonu Halis'in beklentisinin çok üstüne çıkarak, ikisi de efsane haline gelmiştir. İkisinin de çok sevdikleri Begüm için yola çıkarlar ama koca bir topluma umut olurlar.



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