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13 Ağustos 2018 13:09

Organize İşler 2 geliyor!

Çekimleri devam eden Organize İşler 2’den kamera arkası görüntülerden oluşan bir video paylaşıldı.


Yılmaz Erdoğan imzalı filmde, sevilen komedyen Cem Yılmaz, Tolga Çevik, usta oyuncu Demet Akbağ ve güzel yıldız Özgü Namal’ın yer aldığı zengin kadrosuyla çok sevilen yerli komedilerin başında gelen Organize İşler, kadrosuna yeni kattığı isimlerle yola devam ediyor.


Başta Ata Demirer olmak üzere, ekranların sevilen yıldızlarıEkin Türkmen, güzel yıldızBensu Soral, başarılı oyuncuDemet Evgar, yerli komedinin sevilen kadınlarındanEzgi Mola, yetenekli oyuncuOkan Çabalarve Kıvanç Tatlıtuğgibi isimleri de kadrosuna katan Organize İşler 2 için beklentiler bir hayli yüksek.


Organize İşler 2’nin konusu henüz belirsizliğini korurken, çekimleri İstanbul’un Kadıköy, Moda, İstiklal Caddesi, Galata Köprüsü, Eminönü, Mısır Çarşısı, Kapalıçarşı ve Karaköy gibi bölgelerinde, halkla iç içe devam ediyor.


Organize İşler 2,4 Ocak 2019 tarihinde seyircilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.


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