Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>  Sinema Haberleri
11 Eylül 2018 13:36

Organize İşler 2 için Kore'den özel ekip

Yılmaz Erdoğan’ın senaryosunu yazdığı, yönetmenliğini ve başrolünü üstlendiği Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filmi için Kore’den yaklaşık 40 kişilik ekip geldi.


Yılmaz Erdoğan imzalı Organize İşler 2 Cem Yılmaz, Tolga Çevik, usta oyuncu Demet Akbağ ve güzel yıldız Özgü Namal’ın yer aldığı zengin kadrosuyla çok sevilen yerli komedilerin başında gelen Organize İşler, kadrosuna yeni kattığı isimlerle yola devam ediyor.



Korelilerin aksiyon planlama ekibi,Organize İşler 2: Sazan Sarmalıiçin 350’yi aşan prodüksiyon ekibi ile beraber yaklaşık iki hafta boyunca İstanbul’da çalıştı. Boğaz’da karada ve helikopterlerle havadan yapılan özel çekimlerde çalışan Koreliler, filmin aksiyon sahnelerinin yanı sıra İstanbul’a ait görüntülerin çekimlerine de katkı sağladılar.

Organize İşler'in ikinci filminin 4 Ocak’ta sinemalarda olması bekleniyor.


Yorumlar
    Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

    Mynet Sinema Haberlerini RSS ile takip edin.

    Vizyondaki Filmler

    Vizyondaki yeni filmler
    Vizyondaki eski filmler

    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Son Haberler

    Tüm haberler için tıklayın
    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Mynet Sinema, vizyondaki filmler hakkında detaylı bilgi edinebileceğiz, filmlerin seans ve gösterimde olduğu salon bilgilerini kolayca öğrenebileceğiniz, güncel haberleri takip edebileceğiz, kullanıcıların içerik paylaşabildiği kapsamlı bir sinema sitesidir. Kullanıcılar siteye; film, oyuncu, yönetmen, teknik ekip(yapımcı, müzik, vs..) gibi alanlarda bilgi ekleyebilir, filmler için fotoğraflar ve fragmanlar yükleyebilir, kişisel listelerini oluşturabilir.

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir