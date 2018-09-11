11 Eylül 2018 13:36 Organize İşler 2 için Kore'den özel ekip Yılmaz Erdoğan’ın senaryosunu yazdığı, yönetmenliğini ve başrolünü üstlendiği Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filmi için Kore’den yaklaşık 40 kişilik ekip geldi.

Yılmaz Erdoğan imzalı Organize İşler 2 Cem Yılmaz, Tolga Çevik, usta oyuncu Demet Akbağ ve güzel yıldız Özgü Namal’ın yer aldığı zengin kadrosuyla çok sevilen yerli komedilerin başında gelen Organize İşler, kadrosuna yeni kattığı isimlerle yola devam ediyor.

Korelilerin aksiyon planlama ekibi,Organize İşler 2: Sazan Sarmalıiçin 350’yi aşan prodüksiyon ekibi ile beraber yaklaşık iki hafta boyunca İstanbul’da çalıştı. Boğaz’da karada ve helikopterlerle havadan yapılan özel çekimlerde çalışan Koreliler, filmin aksiyon sahnelerinin yanı sıra İstanbul’a ait görüntülerin çekimlerine de katkı sağladılar.



Organize İşler'in ikinci filminin 4 Ocak’ta sinemalarda olması bekleniyor.