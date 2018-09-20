20 Eylül 2018 08:25 Organize İşler 2 yeni maceralarla dönüyor Yılmaz Erdoğan’ın hem senaryosunu hem yönetmenliğini hem de başrolünü üstlendiği Organize İşler 2 izleyicileri aksiyon dolu yeni maceralara sürükleyecek.

Yılmaz Erdoğan, Organize İşler serisinde canlandırdığı Asım Noyan karakteriyle, sinemaseverleri daha heyecanlı maceraların içine sürükleyecek. 2013 yılından beri yönetmenlik koltuğuna oturmayan Yılmaz Erdoğan Organize İşler 2 ile yeniden beyazperdeye dönüyor. İlkinde Tolga Çevik, Demet Akbağ, Cem Yılmaz ve Özgü Namal gibi isimlerin rol aldığı film kadrosuna ek olarak Kıvanç Tatlıtuğ, Ata Demirer, Ekin Türkmen, Bensu Soral ve Demet Evgar gibi ünlü oyuncular yer alacak.

Yılmaz Erdoğan'ın 'Asım Noyan' karakterini canlandırdığı 'Organize İşler 2'nin montaj çalışmaları sürüyor. Film, gösterime 4 Ocak 2019'da girecek. 'Asım Noyan', izleyiciyi 2005 yapımı 'Organize İşler'den 13 yıl sonra daha heyecanlı ve aksiyon dolu yeni maceralara sürükleyecek.