Organize İşler 2'de Kıvanç Tatlıtuğ sürprizi!

HT Magazin'in haberine göre Yılmaz Erdoğan imzalı ‘Organize İşler’in ikincisi çekilmesine karar verildi. Bir devam filmi olan bu büyük yapım projesi, bir çok ünlü ismi de buluşturmuş olacak. Projenin sürpriz isimlerinden biri ise yakışıklı ve başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ.

Tatlıtuğ, horoz dövüşçüsü rolüyle seyirciyi ters köşeye yatıracağa benzer. Bilindiği gibi Yılmaz Erdoğan ve Kıvanç Tatlıtuğ, daha önce Kelebeğin Rüyası adlı yapımda birlikte çalışmışlardı. Habere göre bu projeyle ilgili çalışmalar aylar önce başlamış. Merak dorukta!