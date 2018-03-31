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31 Mart 2018 16:12

Organize İşler 2'de Kıvanç Tatlıtuğ sürprizi!

Yılmaz Erdoğan'ın devam filminde yakışıklı oyuncu bir horoz dövüşçüsünü canlandıracak


HT Magazin'in haberine göre Yılmaz Erdoğan imzalı ‘Organize İşler’in ikincisi çekilmesine karar verildi. Bir devam filmi olan bu büyük yapım projesi, bir çok ünlü ismi de buluşturmuş olacak. Projenin sürpriz isimlerinden biri ise yakışıklı ve başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ.


Tatlıtuğ, horoz dövüşçüsü rolüyle seyirciyi ters köşeye yatıracağa benzer. Bilindiği gibi Yılmaz Erdoğan ve Kıvanç Tatlıtuğ, daha önce Kelebeğin Rüyası adlı yapımda birlikte çalışmışlardı. Habere göre bu projeyle ilgili çalışmalar aylar önce başlamış. Merak dorukta!

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    Organize İşler

    Kelebeğin Rüyası
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