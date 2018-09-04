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Sinema>  Sinema Haberleri
4 Eylül 2018 08:20

Organize İşler 2'ye özel gece

Organize İşler 2: Sazan Sarmalı'nın çekimlerini tamamladı. Film ekibi çekimlerin bitmesini önceki akşam bir araya gelerek kutladı.


Yılmaz Erdoğan yeni filmiOrganize İşler 2: Sazan Sarmalı'nın çekimlerini tamamladı. Filmin yönetmeni Yılmaz Erdoğan ve oyuncular özel gecede buluştu. Erdoğan, "Ben oyuncunun performansının sınırını zorlarım ki, iyi bir şey ortaya çıksın diye. Nitekim de öyle bir film oldu” ifadelerini kullandı.


Kutlama gecesine filmin yönetmeni Erdoğan ile başrol oyuncuları Kıvanç Tatlıtuğ, Bensu Soral, Büşra Pekin, Mahir İpek, Ahmet Mümtaz Taylan ve Ekin Türkmen katıldı.



Erdoğan, “Çok başarılı bir çekim süreci bitti. Biraz yorulduk ama emeğimize değdi. Ben oyuncunun performansının sınırını zorlarım ki, iyi bir şey ortaya çıksın diye. Nitekim de öyle bir film oldu” dedi.


Geceye tek katılan Kıvanç Tatlıtuğ, “Çekimler harika geçti. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.


Bensu Soral ise “Benim ilk sinema filmimdi. O yüzden çok heyecanlıyım. Hele ki 13 yıl önce çekilmiş Organize İşler gibi kült bir filmin ikincisinde rol almak daha da mutlu etti beni. Yılmaz Erdoğan’la çalışmak harika bir duygu” diye konuştu.


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