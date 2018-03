Orta Çağ temalı filmler

Sinema, yaşayamadığımız yüzyıllar öncesini ya da hatırlamak istediğimiz yakın tarihleri ayağımıza kadar getirmiştir. Dönem filmleri de işlediği döneminin atmosferini seyirciye hissettirdiği müddetçe ilgi çekici olmaya devam edecek yapımlardır. Şimdi ise okulda "tarih çağları" adı altında adını sıkça duyduğumuz Orta Çağ temalı filmlerden sizin için bir liste hazırladık. Dinin ve din adamlarının hüküm sürdüğü bu devri anlatan filmleri merak ediyorsanız vakit kaybetmeden aşağıdaki yapımlara göz atmaya başlayın.





Jeanne d'Arc'ın Tutkusu - 1928

Listemize günümüz seyircisi için izlenmesi hayli zor bir filmle başlıyoruz. CGI teknolojisi ile oluşturulmuş filmleri izlemeye alışkın seyirciler için "dekorsuz boş duvarları" seyretmek pek kolay olmasa gerek. Tabi ki mübalağa ediyoruz, Danimarkalı yönetmen Carl Theodor Dreyer'in filmi sadece sessiz ve boş duvarlardan oluşmuyor. Fransız Katolik azizesi olan Jeanne d'Arc, 14.y.y.'da Yüzyıl Savaşları içinde İngiltere'ye karşı savaşmıştır. Ancak İngilizlere esir düştüğü sırada tanrı ile konuştuğunu iddia ettiği için kafir olarak görülmüştür. Film ise Jeanne d'Arc'ın infazından önce tutulduğu hapiste geçer. Dreyer de daha sonra Fransızlar için bir ikona dönüşecek Jeanne d'Arc'ın saflığını seyirciye net bir şekilde aktarmak için "dekorsuz" yakın planları tercih etmiştir. Böylece seyirci beyazperdede hem kadının masumiyetini hem de engizisyon görevlilerinin acımasızlığını kesin bir şekilde şahit olacaktı. Jeanne d'Arc'ın yaşadıkları daha birçok büyük yönetmen tarafından beyazperdeye aktarılmıştır. Hatta Godard da "Hayatını Yaşamak" (Vivre Sa Vie) isimli filminde, sinemaya giden Nana'nın gözyaşları ile Jeanne d'Arc'ın göz yaşlarını art arda gösterip etkili bir sahne yaratmıştı.

Dreyer sonra yine onun gibi sinema tarihinin en önemli yönetmenlerinden biri olan Andrei Tarkovski'ye geçelim. 15.y.y'da Rusya'da yaşayan Andrei Rublev, hem bir bilge hem de bir fresk çizeridir. Ortodokslar Rusya'nın en büyük ressamlarından biri kabul edilen Andrei Rublev'in hayatının anlatıldığı filme direkt olarak biyografi gözü ile bakmak yanlıştır. Ne de olsa yönetmen koltuğunda Tarkovksi oturuyor öyle değil mi? O, boşuna gelmiş geçmiş en büyük yönetmenlerden biri olarak anılmıyor. Tarkovski, tarihsel gerçeklikten bağımsız olarak kendi "Andrei Rublev"ini yarattığını söyleyemektedir. Çünkü o, döneminde etkili olmuş bir kişiye beyazperdede yeniden can vermiştir. Bu sebeple de Rusya'da "gerçekliği çarpıttığı" gerekçesi ile eleştirilmiştir. Halbuki sinemanın gerçekliğe getirdiği en büyük avantaj olarak görülebilir "gerçekliği çarpıtma" olgusu. Gerçeği başka bir boyuta taşıyarak ona can veriyorsunuz. Hele ki malzemeniz, hakkında kesin malumatlara sahip olmadığınız biriyse bu iş daha da kolaylaşacaktır. Örneğin Andrei Rublev'in bir süre fresk çizmediği bilinir ancak bunun sebebi bilinmez. Tarkovski ise bu gerçeği kendine göre yorumlayarak Andrei Rublev'i bir din soruşturması içine bırakır. Size de izlemesi zorlu ancak sabrettiğiniz ölçüde selamete ereceğiniz bir yapım sunuluverir.Sırada öteki yapımların karamsarlığından uzakta ancak yine izlenmesi kolay olmayan bir yapım ile karşı karşıyayız. Eğer yönetmen koltuğunda Pier Paolo Pasolini oturuyorsa zaten rahat bir film izlemeyeceğinizin garantisini verebiliriz. Ancak az önce söylediğimiz gibi Dekameron'un Aşk Öyküleri öyle karamsar bir film değildir. Hatta fazla ferah ve fazla "açık" olduğu bile iddia edilebilir. 14.y.y. yazarlarından Giovanni Boccaccio'nun kaleme aldığı "Decameron Hikâyeleri"nden uyarlanan film, Pasoli'nin Hayat Üçlemesi içindeki ilk filmdir. Üçlemenin devamında daCanterbury ve Binbir Gece Masalları gibi klasik eserlerden uyarladığı filmlerde eski çağlardaki cinsellik olgusunu incelemektedir. Kendine has mizahını da bu Orta Çağ İtalya'sında geçen filme eklemeyi ihmal etmez. Film, açık seks sahneleri sebebi ile dünyanın birçok yerinde "+18" etiketi ile gösterildi. Ancak Pasolini'yi yakından tanıyanlar onun, pornografi ile işinin olmadığını bilirler. O, Dekameron'un Aşk Öyküleri'nde cinselliği halkın günlük yaşamı içindeki sıradan bir eylemmiş gibi göstermeye çalışmıştır. Tabi cinselliğin dozu fazlalaştıkça film, onun anlatmak istediklerinden farklı noktalara rahatlıkla çekildi.Yaklaşık bir yıl önce aramızdan ayrılan ünlü yazar Umberto Eco'nun en bilinen romanlarından biri olan "Gülün Adı" 33 milyon dolarlık bir bütçe ile sinemaya uyarlandı. Orta Çağ üzerine ciddi araştırmaları ve birçok kurmaca eseri olan bir yazarın bu dönemi kötü anlatması zaten beklenemezdi. Egzotik hikayeleri seven yönetmen Jean-Jacques Annaud, Eco kadar olmasa da "Gülün Adı"ndaki atmosferi elinden geldiğince beyazperdeye aktarmaya çalışmıştır. Sean Connery gibi bir ismin de 13.y.y. Avrupa'sında geçen bu "Hıristiyanlık çatışmasını", izleyiciye çekici kıldığı herhalde tartışılmaz bir gerçektir.Listemizi, günümüze görece yakın bir film ile bitirerek, siz film sevdalısı okuyucuları Orta Çağ'a biraz daha "ısındırma" niyetindeyiz. Filmin 2005'te çekilmesinin yanı sıra, işlediği konu itibarıyle da yerli seyircilerin merakını cezbetmesi kuvvetle muhtemel. Tarih kitaplarında gördüğümüz Haçlı Seferleri'nin filme konu olması üzerinizde "görüntülü ders" algısı yaratamasın. Çünkü beyazperdede izleyecekleriniz okulda gördüklerinize pek benzemiyor. Filmin, hem günümüze yakın olması hem de bir savaş temasını işlemesi Orta Çağ atmosferini seyirciye aktarmasını kolaylaştırıyor. Filmi şu an izleyen birçok kişinin aklından "Selahaddin Eyyubi'yi keşke 3D izleyebilsek" düşüncesi geçiyor olabilir. Artık yerli seyirciye bu kadar yakın gelen bir sonraki Orta Çağ yapımı, Ridley Scott gibi kaliteli bir yönetmenin elinden çıkar mı bilinmez.AHMET TOĞAÇ