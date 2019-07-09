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9 Temmuz 2019 14:10

Örümcek-Adam: Evden Uzakta durdurulamıyor

Box Office Türkiye listesinin zirvesinde Örümcek-Adam: Evden Uzakta var.


Bu hafta pek çok ülkede aynı anda vizyona giren Örümcek-Adam: Evden Uzakta filmi, ülkemizde rekor bir açılış yaptı. Örümcek-Adam: Evden Uzakta, tüm zamanların en iyi Temmuz ayı açılışını yaparak bir rekora imza attı. Bu hafta sonu 248.910 adet bilet kesilen film, aynı zamanda tüm Örümcek-Adam filmleri içinde en iyi açılışı yapan yapım oldu.


İki haftadır listenin ilk sırasında yer alan Pixar’ınOyuncak Hikayesi 4filmi bu hafta sonu bir basamak geriledi.47.394 seyircisayısıyla ikinci sırada yer aldı. Üçüncü sırada 34.008 seyirci ile Annabelle 3, dördüncü sırada ise 15.973 seyirci ile yerli komedi Aykut Enişte yer aldı. Haftanın yeni filmlerinden Efsunlu - Kabirden Gelen ise,13.488 seyirciile listeye beşinci sıradan giriş yaptı. Listenin devamında sırasıyla; Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı 2 (The Secret Life of Pets 2), John Wick: Chapter 3 – Parabellum, Tolkien, Anna ve Enes Batur Gerçek Kahraman filmleri yer aldı.


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