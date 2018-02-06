90. Oscar'da adaylık kazanan animasyon Pervane'den altyazılı fragman geldi. Yönetmenlik koltuğunda 2009 yılında en iyi animasyon film dalında Oscar’a aday olan ve diğer festivallerde toplam yedi ödülün sahibi "The Secret of Kells"in yönetmeni Nora Twomey'in bulunduğu "Pervane", Deborah Ellis’in "The Breadwinner" adlı çok satan kitabından beyaz perdeye uyarlandı.
6 Şubat 2018 10:45
Oscar Adayı animasyon filminden fragman yayınlandı
"En İyi Animasyon" adayı "Pervane"den Türkçe altyazılı fragman geldi
Yorumlar
Vizyondaki Filmler
- Babasının Kızı
- Paramparça
- Cin Çeşmesi
- Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri
- Foxtrot
- En Karanlık Saat
- Cebimdeki Yabancı
- Ayı Kardeşler: Fantastik Dünyalar
- Adı Aşk
- Ölümlü Dünya
- Labirent: Son İsyan
- Sevgisiz
- Hafıza
- Enes Batur Hayal mi? Gerçek mi?
- Hakaret
- Aman Doktor
- Coco
- Umut Avcıları
- Rüzgar
- Yolcu
- Daha
- Ruhlar Bölgesi: Son Anahtar
- The Post
- Deliha 2
- Aramızdaki Sözler
- İngiltere Benim
- Arif v 216
- Bobi: Dikenlerin Gücü Adına!
- Ölüm Odası
Son Haberler
-
‘Sleeping Dogs’ oyunu sinemaya uyarlanıyor
Popüler aksiyon, dövüş ve macera oyunu Sleeping Dogs, aynı adlı bir film ile beyaz perdeye aktarılıyor.
-
Pera Film'den yeni program: Bölünmüş Benlik!
Psikolojik yapımları sevenler bu ay Pera Film'i dolduracak. Sinemaseverleri farklı seçkileriyle kendine çekmeyi başaran Pera Film'in bu ayki programında benlik ve kimlik kavramları masaya yatırılacak.
-
Yıldız oyunculardan kurulu kadro!
Motherless Brooklyn” kadrosuna Bruce Willis ve Alec Baldwin gibi yıldız oyuncularda katıldı
-
Frasier'ın yıldızı John Mahoney hayatını kaybetti
Frasier'daki Martin Crane karakteriyle hafızalara kazınan İngiliz aktör John Mahoney 77 yaşında hayatını kaybetti