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6 Şubat 2018 10:45

Oscar Adayı animasyon filminden fragman yayınlandı

"En İyi Animasyon" adayı "Pervane"den Türkçe altyazılı fragman geldi

90. Oscar'da adaylık kazanan animasyon Pervane'den altyazılı fragman geldi. Yönetmenlik koltuğunda 2009 yılında en iyi animasyon film dalında Oscar’a aday olan ve diğer festivallerde toplam yedi ödülün sahibi "The Secret of Kells"in yönetmeni Nora Twomey'in bulunduğu "Pervane", Deborah Ellis’in "The Breadwinner" adlı çok satan kitabından beyaz perdeye uyarlandı.

11 yaşındaki Afgan kızı Parvana, Taliban kuralları altında yaşamaktadır. Pervana, babası haksız yere hapse atıldığında saçlarını kısacık kesip, bir erkek çocuk gibi giyinerek ailesine destek olmak için çalışır. Arkadaşı Shauzia ile birlikte çalışan Parvana, özgür ve bir o kadar da tehlikeli bir dünya keşfeder. Yarattığı fantastik hikayelerden güç alan Parvana, babasını bulup ailesini tekrar bir araya getirmeye çalışır.
Angelina Jolie'nin kendi yapım şirketi Jolie Pas Production aracılığıyla yapımcılığını üstlendiği "Pervane"nin orijinal seslendirme kadrosunda Saara Chaudry, Soma Bhatia, Ali Kazmi, Laara Sadiq ve Ali Rizvi Badshah gibi isimler yer alıyor.
Küçük bir kızın Taliban'ın katı kuralları içerisinde verdiği mücadeleyi konu edinen "Pervane", çok yakında sinemalarda olacak.

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