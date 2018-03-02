90. Oscar Ödülleri için bu yıl En İyi Film dalında dokuz film aday oldu. Geçen sene olduğu gibi bu sene de komedyen Jimmy Kimmel’ın sunacağı 90. Oscar Ödül Töreni’nde 24 farklı kategoride ödül dağıtılacak. 4 Mart 2018'de Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi (AMPAS) tarafından Kaliforniya'daki Dolby Tiyatrosu'nda sahipleriyle buluşacak olan ödüllere aday olanlara içinde çeşitli lüks ürünlerin yer aldığı özel çantalar hazırlandı.
2 Mart 2018 11:29
Oscar adaylarına lüks hediyeler!
4 Mart'ta ekran başına!
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