Oscar adaylarına lüks hediyeler!



90. Oscar Ödülleri için bu yıl En İyi Film dalında dokuz film aday oldu. Geçen sene olduğu gibi bu sene de komedyen Jimmy Kimmel’ın sunacağı 90. Oscar Ödül Töreni’nde 24 farklı kategoride ödül dağıtılacak. 4 Mart 2018'de Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi (AMPAS) tarafından Kaliforniya'daki Dolby Tiyatrosu'nda sahipleriyle buluşacak olan ödüllere aday olanlara içinde çeşitli lüks ürünlerin yer aldığı özel çantalar hazırlandı.

Bu sene hiçbir aday törenden eli boş dönmeyecek. 90. Oscar Ödülleri’ne aday olan isimler için tam 100 bin dolar değerinde hediye çantaları hazırlandı.

Oscar ödüllerine aday isimler için lüks tatil, pahalı kozmetik ürünleri, spa ile fitness aletleri gibi hediyeleri içeren 100 bin dolarlık paketler hazır edildi. Özel çantaların içinde Hawaii, Yunanistan gibi yerlere tatil uçak biletlerinden yerel meyvelere, şekerleme ve içeceklere kadar birbirinden farklı ürünlerin yer aldığı öğrenildi.

Oscar çantalarında aynı zamanda, Hollywood’da cinsel tacize karşı başlatılan “Me Too” ve “Time's Up” hareketlerini anlatan ürünler, bunun yanısıra hayvan mamaları ve ilginç bir flört aplikasyonuna davet de yer alıyor.

Box Office verilerine göre 2018 En İyi Film Oscar adaylarından Dunkirk en büyük hasılatı yapan aday film oldu.