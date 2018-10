Oscar için yarışacak animasyonlar açıklandı

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi bu sene düzenlenecek 91. Akademi Ödülleri’nde En İyi Animasyon Filmi kategorisine aday olabilmek için Oscar yarışına giren filmleri açıkladı. Bu senenin Oscar adayları 22 Ocak 2019 tarihinde açıklanacak. Ödüller ise 24 Şubat 2019 tarihinde sahiplerini bulacak.

Açıklanan animasyın yapımlar arasında arasında 1.2 milyar dolar gişe hasılatı elde ederek Pixar’ın en fazla kazanan filmi olan “İnanılmaz Aile 2”, Wes Anderson imzalı “Köpek Adası” ve merakla beklenen devam halkası “Ralph ve İnternet - Oyunbozan Ralph 2” gibi filmler bulunuyor.

İşte Oscar yarışındaki 25 animasyon filmi:

“Ana y Bruno”

“Grinç”

“Taş Devri Firarda”

“Fireworks”

“İyi Günler”

“Otel Transilvanya 3: Yaz Tatili”

“İnanılmaz Aile 2”

“Köpek Adası”

“The Laws of the Universe – Part I”

“Liz and the Blue Bird”

“Lu Over the Wall”

“Mutafukaz”

“Maquia: When the Promised Flower Blooms”

“Mirai”

“The Night Is Short, Walk on Girl”

“On Happiness Road”

“Ralph ve İnternet - Oyunbozan Ralph 2”

“Ruben Brandt, Collector”

“Sgt. Stubby: An American Hero”

“Cüce Dedektif Şerlok”

“Küçük Ayak”

“Örümcek-Adam: Örümcek Evreninde”

“Tall Tales”

“Genç Titanlar Filmi”

“Tito and the Birds”