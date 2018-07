Oscar Isaac Nazi avında

Oscar ödüllü usta oyuncuBen Kingsleyve Star Wars serisinin Poe’su, Altın Küre ödüllüOscar Isaac’i biraraya getiren Operation Finale filminde yeni bir fragman yayınlandı. Tarihi drama gerçek bir hikayeden filmi uyarlandı. About a Boy, The Golden CompassveA Better Lifegibi filmlere imzasını atan Chris Weitz’in yönetmen koltuğuna oturduğu filmde, senaryo Matthew Orton’un kaleminden çıktı. Geniş bir oyuncu kadrosuna sahip olan filmde Lior Raz,Melanie Laurent,Torben Liebrecht,Nick Kroll,Joe Alwyn,Haley Lu RichardsonveMichael Aronovgibi isimler de yer alıyor.

II. Dünya Savaşı’nın 15 yıl sonrasında Arjantin’de geçen film, Yahudiler’in Avrupa’daki toplama kamplarına gönderilmesinden sorumlu olanAdolf Eichmann‘ın Mossad ajanlarının izini sürmelerini konu alıyor. Tarihin kanayan yarası için adaleti sağlamaya çalışan Ajan Malkin, bir yandan da kendi acılarıyla baş etmeye çalışmaktadır.

Operation Finale, Amerika’da29 Ağustos‘ta vizyona girecek. Ülkemizde ise henüz vizyon tarihi bellideğil.