Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>  Sinema Haberleri
27 Temmuz 2018 16:01

Oscar Isaac Nazi avında

Başrollerini Ben Kingsley ve Oscar Isaac’in paylaştığı Operation Finale’den yeni fragman yayımlandı.


Oscar ödüllü usta oyuncuBen Kingsleyve Star Wars serisinin Poe’su, Altın Küre ödüllüOscar Isaac’i biraraya getiren Operation Finale filminde yeni bir fragman yayınlandı. Tarihi drama gerçek bir hikayeden filmi uyarlandı. About a Boy, The Golden CompassveA Better Lifegibi filmlere imzasını atan Chris Weitz’in yönetmen koltuğuna oturduğu filmde, senaryo Matthew Orton’un kaleminden çıktı. Geniş bir oyuncu kadrosuna sahip olan filmde Lior Raz,Melanie Laurent,Torben Liebrecht,Nick Kroll,Joe Alwyn,Haley Lu RichardsonveMichael Aronovgibi isimler de yer alıyor.


II. Dünya Savaşı’nın 15 yıl sonrasında Arjantin’de geçen film, Yahudiler’in Avrupa’daki toplama kamplarına gönderilmesinden sorumlu olanAdolf Eichmann‘ın Mossad ajanlarının izini sürmelerini konu alıyor. Tarihin kanayan yarası için adaleti sağlamaya çalışan Ajan Malkin, bir yandan da kendi acılarıyla baş etmeye çalışmaktadır.

Operation Finale, Amerika’da29 Ağustos‘ta vizyona girecek. Ülkemizde ise henüz vizyon tarihi bellideğil.



Yorumlar
    Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

    Mynet Sinema Haberlerini RSS ile takip edin.

    Vizyondaki Filmler

    Vizyondaki yeni filmler
    Vizyondaki eski filmler

    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Son Haberler

    Tüm haberler için tıklayın
    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Mynet Sinema, vizyondaki filmler hakkında detaylı bilgi edinebileceğiz, filmlerin seans ve gösterimde olduğu salon bilgilerini kolayca öğrenebileceğiniz, güncel haberleri takip edebileceğiz, kullanıcıların içerik paylaşabildiği kapsamlı bir sinema sitesidir. Kullanıcılar siteye; film, oyuncu, yönetmen, teknik ekip(yapımcı, müzik, vs..) gibi alanlarda bilgi ekleyebilir, filmler için fotoğraflar ve fragmanlar yükleyebilir, kişisel listelerini oluşturabilir.

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir