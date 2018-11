Oscar ödüllerinde hangi filmleri göreceğiz?

Lady Gaga’lı A Star is Born’dan gişe rekorları kıran Black Panther’e Oscar yarışı bu sene oldukça hareketli geçecek gibi... Tüm sorularımız 24 Şubat gecesi cevabını bulacak.

Bir Yıldız Doğuyor (A Star Is Born)

Bradley Cooper’ın ilk yönetmenlik denemesi olan ve Lady Gaga ile başrolü paylaştığı film, gösterildiği festivallerde beklentilerin üzerinde yorumlar alarak yoluna devam etti. Bir Yıldız Doğuyor (A Star Is Born) filminin Oscar ödüllerinde yüksek ihtimalle iki başrol oyuncusunu En İyi Erkek Oyuncu ve En İyi Kadın Oyuncu dallarında aday olarak göreceğiz.

Roma

Yönetmen Alfonso Cuarón’un “hayatımın projesi” dediği ve izleyenleri adeta büyülen Roma’nın izlemeyenler için öncelikle siyah-beyaz bir yapım olduğunu hatırlayalım. 2014 yılında Gravity filmiyle Oscar’a 10 dalda aday olan Meksikalı yönetmen Alfonso Cuarón’un Roma’sını muhtemelen En İyi Film, En İyi Yönetmen dallarında göreceğiz. Ayrıca filmin başrol oyuncusu Yalitza Aparicio’yu En İyi Kadın Oyuncu dalında yarışırken görebiliriz.

Yeşil Rehber (Green Book)

İki başarılı aktör Viggo Mortensen ile Ay Işığı filmi ile Oscar’ı kazanan Mahershala Ali’nin başrolünü üstlendiği Yeşil Rehber (Green Book), komediyle dramı harmanlayan bir yol filmi. Yeşil Rehber (Green Book) filmini En İyi Film, Viggo Mortensen’i En İyi Erkek Oyuncu dalında, Mahershala Ali’yi ise En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında yarışırken görmemiz muhtemel.

Black Panther

Sezonun gişe rekorları kıran Marvel yapımı Black Panther’i En İyi Uyarlama Senaryo, En İyi Film, Michael B. Jordan’ı En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Ryan Coogler’ı da En İyi Yönetmen dallarında görebiliriz.

Can You Ever Forgive Me?

Akademi üyeleri, filmi için fiziksel görünüşünü değiştiren oyuncuları çok tutar ve genelde Oscar ödüllerinde elleri boş göndermez. Bu öngörüden yola çıkarak Melissa McCarthy’nin biyografi yazarı Lee Israel’ıngerçek yaşam öyküsünün konu olduğu Can You Ever Forgive Me? yapımıyla En İyi Kadın Oyuncu dalında görmemiz neredeyse kesin gibi. Filmin diğer dikkat çeken ismi Richard E. Grant’ı En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında aday olarak görebiliriz.

Sarayın Gözdesi (The Favourite)

Yunan yönetmen Yorgos Lanthimos’un övgülere doymayan Sarayın Gözdesi (The Favourite) filminin 3 başrol oyuncusu Olivia Colman, Emma Stone ve Rachel Weisz’in En İyi Kadın ve En İyi Yardımcı Kadın dallarında aday olmalarına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Sarayın Gözdesi (The Favourite) En İyi Film dalında da kendini gösterecektir.

Ay'da İlk İnsan (First Man)

La La Land ile geçtiğimiz yıllarda Oscar ödüllerinde fırtına gibi esen yönetmen Damien Chazelle, bu yıl beklediği rüzgarı yakalayamasa da En İyi Yönetmen ve En İyi Görsel Efekt dallarından yarışa dahil olabilecek gibi görünüyor. Filmin başrol oyuncusu Ryan Gosling’in En İyi Erkek Oyuncu dalındaki adaylığına ise kesin gözüyle bakılıyor.

Beautiful Boy

David ve oğlu Nick’in ilişkisini konu alan Beautiful Boy filminin başrol oyuncusu Steve Carell’i En İyi Erkek Oyuncu dalında, Timothée Chalamet’i ise En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında görmemiz yüksek ihtimal.

Vox Lux

2010 yapımı Siyah Kuğu (Black Swan) filmindeki performansıyla Oscar’a uzanan Natalie Portman,son filmi Vox Lux’teki performansıyla yeniden En İyi Kadın Oyuncu dalında adaylığı da kesin gibi.

The Wife

Toronto Uluslararası Film Festivali'ndesinemaseverlerin karşısına çıkan The Wife, başrol oyuncusu Glenn Close’a En İyi Kadın Oyuncu dalında adaylığı getirecek gibi görünüyor.

Ayin (Hereditary)

Prömiyerini Sundance Film Festivali'nde gerçekleştiren Ayin (Hereditary), yönetmen Ari Aster'ın ilk uzun metrajlı filmi. Filmin başrol oyuncusu Toni Collette’nin performansı o kadar çok beğenildi ki En İyi Kadın Oyuncu dalında adaylığı sürpriz olarak karşımıza çıkabilir.

Karanlıkla Karşı Karşıya (BlacKkKlansman)

Spike Lee imzalı Karanlıkla Karşı Karşıya (BlacKkKlansman), En İyi Film dalındaki adaylığını Cannes Film Festivali’nde Büyük Jüri Ödülü’ne layık görüldükten sonra garantilemişti.

Destroyer

Son yıllarda hem televizyonda hem de beyazperdede yaptığı işlerle adeta ikinci baharını yaşayan Nicole Kidman, polisiye gerilim yapımı Destroyer’daki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu dalında karşımıza çıkabilir.

İnanılmaz Aile 2 (The Incredibles 2)

Animasyon dalında gişede kırılmadık rekor bırakmayan İnanılmaz Aile 2’nin (The Incredibles 2) adaylıktan çok En İyi Animasyon Yapım dalında Oscar ödülüne layık görülmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Dul Kadınlar (Widows)

Steve McQueen imzalı Dul Kadınlar (Widows), başrol oyuncusu Viola Davis’i bir kere daha En İyi Kadın Oyuncu dalında yarışa sokacak gibi görünüyor.

First Reformed

Oğlunun ölümünden sonra dağılan bir papazın, kilisenin şirketlerle girdiği etik olmayan işleri fark etmesiyle başına gelenleri konu alan First Reformed, papaz rolündeki Ethan Hawke’a En İyi Erkek Oyuncu dalında adaylığı getirecek gibi görünüyor.

İhtiyar Adam ve Silah (The Old Man And The Gun)

Usta oyuncu Robert Rerford’un son filmi olma özelliğini taşıyan İhtiyar Adam ve Silah (The Old Man And The Gun), En İyi Erkek Oyuncu dalında aktörün adaylığına garanti gözüyle bakılıyor. Acaba Oscar ödülüne uzanabilecek mi?

Ben is Back

Gülümsemesiyle hafızalarımızda yer eden aktrist Julia Roberts, Amerikan draması Ben is Back ile En İyi Kadın Oyuncu dalında kendini gösterecek gibi duruyor.

Hiçbir Zaman Burada Değildin (You Were Never Really Here)

Cannes’da filmin yönetmeni ve senaristi Lynne Ramsey’ye En İyi Senaryo ödülünü getirirken, Joaquin Phoenix'e de En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandırdı. Bu sebeple Phoenix'in Oscar’da En İyi Erkek Oyuncu dalındaki adaylığına kesin diyebiliriz.