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Sinema>  Sinema Haberleri
9 Ağustos 2018 08:25

Oscar ödüllerine ‘En İyi Popüler Film’ kategorisi ekleniyor

Akademi, geçtiğimiz gün yaptığı toplantıdan sonra Oscar ödüllerinde bir dizi değişikliğe gidileceğini açıkladı.


Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi ya da bilinen adıylaAkademiradikal bir kararla Oscar Ödülleri’ne ‘En İyi Popüler Film’ kategorisini ekleyeceklerini duyurdu. Bu duyuru tartışmaları ve sert eleştirileri beraberinde getirdi. Pek çok eleştirmen bu kararı “Film endüstrisi bugün öldü” diyerek çok sert şekilde eleştirdi. Yine eleştirmenlerin değindiği bir nokta ise, Akademi üyelerinin bu kategori karşısında her ne kadar heyecanlı olursa olsun, Hollywood’un da bu kararı protesto edeceğini belirtiyorlar.


Akademi’nin yaptığı tek değişiklik bu da değil. Yaptıları açıklamada uzun Oscar töreninin süresinin kısaltılacağını ve bazı ödüllerin reklam aralarında verileceğini duyurdular. Akademi’nin söz konusu değişiklikleri, reyting kaygısı duyduğu için yaptığına ilişkin ortak bir görüş de var tabii. Oscar’da gişe filmlerinin neredeyse yok sayıldığı da bir gerçek. Bu uygulama en çok Marvel ve DC gibi gişede büyük patlama yaratmış ama ödül konusunda eli boş olan Avengers: Infinity War, Black Panther gibi yapımları ilgilendirdiği çok ortada.


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