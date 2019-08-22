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Sinema>  Sinema Haberleri
22 Ağustos 2019 15:10

Oscar ödüllü Guillermo del Toro'dan "Korku Hikayeleri"

"Pan’ın Labirenti", "Suyun Sesi" ve "Kızıl Tepe" filmleriyle bilinen Oscar ödüllü yönetmen Guillermo del Toro, bu kez yapımcılığını üstlendiği "Korku Hikayeleri" filmiyle izleyici karşısına çıkacak.


Hikayesi de Guillermo del Toro'ya ait olan filminyönetmen koltuğunda, "Otopsi" filmiyle tanınan Andre Ovredal oturuyor.


Filmin oyuncu kadrosunda Zoe Margaret Colletti, Michael Garza, Gabriel Rush, Dean Norris, Gil Bellows, Lorraine Toussaint, Austin Zajur, Natalie Ganzhorn, Austin Abrams ve Kathleen Pollard yer alıyor.


Senaryosu Dan Hageman ve Kevin Hageman tarafından kaleme alınan filmin müziklerinde ise Marco Beltrami ve Anna Drubich imzası bulunuyor.


ABD'de unutulmuş ve yok olmaya terk edilmiş bir kasabada geçen filmin konusu şöyle:

"Bir grup genç 1960'lı yıllardaki bir cadılar bayramında, peşlerinden gelen zorba bir sınıf arkadaşlarından kaçarken korkunç efsanelerle ün salmış bir eve sığınmak zorunda kalır. Evde yaşayan zengin ailenin kızı Sarah, 'normal' olmadığı için bir odaya mahkum edilmiş, komşu çocukları öldürdüğü ortaya çıkınca da tımarhaneye gönderilmiştir ve efsanelere konu olur. Eve sığınan gençlerin bu şehir efsanesinin gerçek olduğunu öğrenmesi çok uzun sürmez. O talihsiz gece boyunca Sarah'nın günlüğünde yazan korkunç hikayeler bir bir gerçek olmaya başlar."


ABD'de 2019 yazının en iyi açılış yapan korku filmi "Korku Hikayeleri", Türkiye'de 23 Ağustos'ta vizyona girecek.


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