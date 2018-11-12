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Sinema>  Sinema Haberleri
12 Kasım 2018 15:32

Oscar ödüllü oyuncunun yeni projesi belli oldu

True Blood dizisiyle adını tüm dünyaya duyuran Anna Paquin, The Affair dizisinin final sezonu kadrosuna dahil oldu.


Showtime’ın doludizgin draması The Affair, final sezonu kadrosuna Oscarlı aktrist Anna Paquin’i dahil etti. Beşinci sezonuyla ekranlara veda etmeye hazırlanan dizide Anna Paquin, Alison ve Cole’un kızları Joanie Lockhart’a hayat verecek. Joanie, annesinin ölümünün ardında yatan gerçeği araştırmak üzere Montauk’a gidecek.


The Affair, işlenen bir suçun ardından yeniden bir araya gelen karakterleri takip ediyor. Dördüncü sezonda Noah, Helen, Alison ve Cole birbirlerine yabancılaşmaya ve başladıkları noktadan iyice uzaklaşmaya devam ettiler. Yeni sezon, yeni başlangıçlara ve trajik sonlara ev sahipliği yapacak.


Sarah TreemveHagai Levi’nin yarattığı dizinin başlıca rollerindeDominic West,Ruth Wilson,Maura TierneyveJoshua Jacksonrol alıyor. Yeni sezonun oyuncu kadrosuna geçtiğimiz günlerdeClaes Bangde eklenmişti.


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