Oscar'a Donald Trump gölgesi

Geçtiğimiz yıl Hillary Clinton'a karşı kazandığı seçimle birlikte Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olan Donald Trump, Oscar Ödülleri'nde de büyük tartışmalara neden oluyor. Hollywood'un Trump karşıtlığı, ülkeye girişi yasaklanan yabancı yönetmenler gibi birçok konuyla alevlenen tartışmalar, geceyi ciddi derecede politize edecek gibi görünüyor.

İran'ın Oscarlı yönetmeni ülkeye giremiyor

Farhadi ikinci kez ödül kazandı

İran adına The Salesman isimli filmiyle En İyi Yabancı Dilde Film dalında aday olan Asghar Farhadi, Donald Trump'ın göçmen karşıtı politikaları nedeniyle ABD'ye girişinin yasaklanmasının ardından bu ödülü kazandı. Ashgar Farhadi, ödülü arkadaşları alırken "Oraya gelmedim çünkü ABD'ye giremeyen diğer ülkelerin insanlarına ve kendi ülkemin insanlarına saygısızlık yapmak istemezdim." dedi.

Bir Ayrılık filmiyle daha önce En İyi Yabancı Dilde Film Oscar Ödülü kazanan İranlı yönetmen Ashgar Farhadi, bu sene de The Salesman isimli filmiyle Oscar adayı. Ancak Donald Trump'ın başkan olmasıyla beraber uygulamaya soktuğu göçmen ve turist politikaları nedeniyle ünlü yönetmen, bu sene Oscar Ödülleri törenine katılamıyor. Ülkeye girişi yasaklanan yönetmen, Donald Trump'a karşı birlik çağrısı yaptı.