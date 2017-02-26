Oscar'a Donald Trump gölgesi

Geçtiğimiz yıl Hillary Clinton'a karşı kazandığı seçimle birlikte Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olan Donald Trump, Oscar Ödülleri'nde de büyük tartışmalara neden oluyor. Hollywood'un Trump karşıtlığı, ülkeye girişi yasaklanan yabancı yönetmenler gibi birçok konuyla alevlenen tartışmalar, geceyi ciddi derecede politize edecek gibi görünüyor.
İran'ın Oscarlı yönetmeni ülkeye giremiyor
Bir Ayrılık filmiyle daha önce En İyi Yabancı Dilde Film Oscar Ödülü kazanan İranlı yönetmen Ashgar Farhadi, bu sene de The Salesman isimli filmiyle Oscar adayı. Ancak Donald Trump'ın başkan olmasıyla beraber uygulamaya soktuğu göçmen ve turist politikaları nedeniyle ünlü yönetmen, bu sene Oscar Ödülleri törenine katılamıyor. Ülkeye girişi yasaklanan yönetmen, Donald Trump'a karşı birlik çağrısı yaptı.
Farhadi ikinci kez ödül kazandı
İran adına The Salesman isimli filmiyle En İyi Yabancı Dilde Film dalında aday olan Asghar Farhadi, Donald Trump'ın göçmen karşıtı politikaları nedeniyle ABD'ye girişinin yasaklanmasının ardından bu ödülü kazandı. Ashgar Farhadi, ödülü arkadaşları alırken "Oraya gelmedim çünkü ABD'ye giremeyen diğer ülkelerin insanlarına ve kendi ülkemin insanlarına saygısızlık yapmak istemezdim." dedi.
Trump destekçileri de öfkeli
Öte yandan Donald Trump destekçileri de, Hollywood'a karşı tepkili. Altın Küre Ödülleri'nde ödülünü alırken yaptığı konuşmayla dikkatleri üzerine çekip Donald Trump'a karşı duruşunu belli eden Meryl Streep'in konuşmasını takip eden süreçte, Trump destekçileri büyük tepki ortaya koymuştu. Oscar Ödülleri'ne karşı boykot yapacağını belirten Trump destekçileri, Hollywood'u "bir avuç limuzinli liberal" olarak tanımlıyor.
Gerilimin törene yansıyacağı çok açık
İşin Hollywood ayağında Trump karşıtı oyuncuların en önünde ünlü isim Jodie Foster yer alıyor. Birçok ünlü isim, Trump'a karşıtlığını açık açık ortaya koyarken Foster "Bu bizim direniş zamanımız" ifadelerini kullanarak Müslüman ülkelere ve Müslüman ABD'lilere seslendi ve "Bu çok ilginç ve istisnai bir yıl Oscar için de, ABD için de." dedi.
Törenin başlamasıyla Trump topa tutuldu
ABD'de Trump'ın başkanlığına ve yürüttüğü politikalara karşı duruş sergileyen sanatçılardan birisi olan Meryl Streep, gecenin sunucusu Jimmy Kimmel tarafından hafifce tiye alınarak da olsa salona ayakta alkışlatıldı. Trump'ın Streep hakkında söylediklerini işaret eden Kimmel "20 kez Oscar adaylığı olan alelade bir oyuncu, bast bir kariyer" dedi Meryl Streep için.
Öte yandan Kimmel yine gecenin hemen başında, Mel Gibson'u işarer ederek "Burada bir Cesur Yürek var, ancak o da bizi birleştiremeyecek." dedi. Bu sözler oldukça dikkat çekti. Kimmel, Trump'ın baskıcı yönetim tarzını "Geçen seneki Oscartörenini ırkçı bulmuştuk, değil mi?" dedi.