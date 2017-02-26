Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>  Sinema Haberleri
27 Şubat 2017 01:06

Oscar'a Donald Trump gölgesi

Gecenin başlamasına saatler kala, Oscar Ödülleri'nde ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump üzerinden tartışmalar ve gerilim büyüyor.

Geçtiğimiz yıl Hillary Clinton'a karşı kazandığı seçimle birlikte Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olan Donald Trump, Oscar Ödülleri'nde de büyük tartışmalara neden oluyor. Hollywood'un Trump karşıtlığı, ülkeye girişi yasaklanan yabancı yönetmenler gibi birçok konuyla alevlenen tartışmalar, geceyi ciddi derecede politize edecek gibi görünüyor.


İran'ın Oscarlı yönetmeni ülkeye giremiyor
Bir Ayrılık filmiyle daha önce En İyi Yabancı Dilde Film Oscar Ödülü kazanan İranlı yönetmen Ashgar Farhadi, bu sene de The Salesman isimli filmiyle Oscar adayı. Ancak Donald Trump'ın başkan olmasıyla beraber uygulamaya soktuğu göçmen ve turist politikaları nedeniyle ünlü yönetmen, bu sene Oscar Ödülleri törenine katılamıyor. Ülkeye girişi yasaklanan yönetmen, Donald Trump'a karşı birlik çağrısı yaptı.


Farhadi ikinci kez ödül kazandı
İran adına The Salesman isimli filmiyle En İyi Yabancı Dilde Film dalında aday olan Asghar Farhadi, Donald Trump'ın göçmen karşıtı politikaları nedeniyle ABD'ye girişinin yasaklanmasının ardından bu ödülü kazandı. Ashgar Farhadi, ödülü arkadaşları alırken "Oraya gelmedim çünkü ABD'ye giremeyen diğer ülkelerin insanlarına ve kendi ülkemin insanlarına saygısızlık yapmak istemezdim." dedi.




Trump destekçileri de öfkeli
Öte yandan Donald Trump destekçileri de, Hollywood'a karşı tepkili. Altın Küre Ödülleri'nde ödülünü alırken yaptığı konuşmayla dikkatleri üzerine çekip Donald Trump'a karşı duruşunu belli eden Meryl Streep'in konuşmasını takip eden süreçte, Trump destekçileri büyük tepki ortaya koymuştu. Oscar Ödülleri'ne karşı boykot yapacağını belirten Trump destekçileri, Hollywood'u "bir avuç limuzinli liberal" olarak tanımlıyor.

Gerilimin törene yansıyacağı çok açık
İşin Hollywood ayağında Trump karşıtı oyuncuların en önünde ünlü isim Jodie Foster yer alıyor. Birçok ünlü isim, Trump'a karşıtlığını açık açık ortaya koyarken Foster "Bu bizim direniş zamanımız" ifadelerini kullanarak Müslüman ülkelere ve Müslüman ABD'lilere seslendi ve "Bu çok ilginç ve istisnai bir yıl Oscar için de, ABD için de." dedi.

Törenin başlamasıyla Trump topa tutuldu

ABD'de Trump'ın başkanlığına ve yürüttüğü politikalara karşı duruş sergileyen sanatçılardan birisi olan Meryl Streep, gecenin sunucusu Jimmy Kimmel tarafından hafifce tiye alınarak da olsa salona ayakta alkışlatıldı. Trump'ın Streep hakkında söylediklerini işaret eden Kimmel "20 kez Oscar adaylığı olan alelade bir oyuncu, bast bir kariyer" dedi Meryl Streep için.




Öte yandan Kimmel yine gecenin hemen başında, Mel Gibson'u işarer ederek "Burada bir Cesur Yürek var, ancak o da bizi birleştiremeyecek." dedi. Bu sözler oldukça dikkat çekti. Kimmel, Trump'ın baskıcı yönetim tarzını "Geçen seneki Oscartörenini ırkçı bulmuştuk, değil mi?" dedi.
Yorumlar
    Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

    Mynet Sinema Haberlerini RSS ile takip edin.

    Vizyondaki Filmler

    Vizyondaki yeni filmler
    Vizyondaki eski filmler

    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Son Haberler

    Tüm haberler için tıklayın
    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Mynet Sinema, vizyondaki filmler hakkında detaylı bilgi edinebileceğiz, filmlerin seans ve gösterimde olduğu salon bilgilerini kolayca öğrenebileceğiniz, güncel haberleri takip edebileceğiz, kullanıcıların içerik paylaşabildiği kapsamlı bir sinema sitesidir. Kullanıcılar siteye; film, oyuncu, yönetmen, teknik ekip(yapımcı, müzik, vs..) gibi alanlarda bilgi ekleyebilir, filmler için fotoğraflar ve fragmanlar yükleyebilir, kişisel listelerini oluşturabilir.

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir