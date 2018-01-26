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Sinema>  Sinema Haberleri
26 Ocak 2018 15:38

Oscar'da taciz şoku, sunuculuk yapmayacak

Cinsel tacizle suçlanan Casey Affleck, suçlamalardan dolayı sunuculuktan çekildi.

Hollywood'da taciz skandalları bitmezken, Oscar töreniyle ilgili iddialar ortalığı karıştırdı. En iyi kadın oyuncuya ödülünü takdim etmesi beklenen Casey Affleck sunuculuktan çekildi.ABD'de Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından Oscar ödüllerinin dağıtıldığı törende geleneksel olarak geçen yılki en iyi erkek oyuncu ödülünün sahibi, o yılın en iyi kadın oyuncu ödülünü takdim ediyor. Geçtiğimiz yıl Manchester By The Sea filmiyle en iyi erkek oyuncu seçilen Casey Affleck suçlamalardan sonra bu görevden çekildi.



Kararın gerisinde, Hollywood yıldızı Ben Affleck'in kardeşi de olan 42 yaşındaki aktöre iki kadın tarafından yöneltilen cinsel taciz suçlamaları yatıyor.Akademi sözcüsü, 4 Mart'taki Oscar törenine Affleck'in katılmayacağını teyit ederek ''Dikkatlerin gösteriye ve bu yılın büyük çalışmalarına odaklanmasına yönelik bu kararı takdirle karşılıyoruz'' dedi.


Casey Affleck'in 2010'da yönettiği 'I'm Still Here' isimli 'sahte belgesel' tarzındaki filmin yapımcısı Amanda White ile görüntü yönetmeni Magdalena Gorka, çekimler sırasında cinsel tacize uğradıkları suçlamasında bulunup dava açmıştı.White, kendisiyle otel odasında bir gece geçirmeyi reddettiği için Affleck'in maaşını ödemediğini, her gün ekibin erkek üyelerinin cinsel yorumları, imaları ve sarkıntılıklarına maruz kaldığını, tüm bunların Affleck'in bulunduğu ortamlarda, onun teşvikiyle gerçekleştiğini ileri sürdü. Gorka da uyurken Affleck'i yatağına girdiğini söyledi. Affleck, suçlamaları reddetse de, mahkeme dışında ödeme yaparak davaların geri çekilmesini sağladı. Avukatları 'aktörden para koparmak için bir komplodan' söz etti.karşılıyoruz'' dedi.



ABD'de düzenlenen büyük kadın yürüyüşünde James Franco hakkında Altın Küre'de Time's Up hareketine yüzsüz bir şekilde destek verdiği yönünde gelen eleştiriler üzerine Casey Affleck'in sunuculuktan çekilişi dikkatleri bu durumun üzerine çekti. Bu sebeple Oscar Akademi Ödülleri'de geri çekilmesinin daha doğru olduğunu düşünüyor.

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