Oscar’ın En İyi Yönetmen Adaylarını Yakından Tanıyoruz

1-Bilim Kurguya Bakışımızı Değiştiren Adam: Denis Villeneuve











Pek çoğumuz onu dünya çapında büyük başarı yakalayan son filmi Arrival ile tanısak da Denis Villeneuve, 2001 yapımı Maelström filmiyle uluslararası arenada dikkatleri üzerine çekmeyi zaten başarmıştı. Maelström filmiyle dünya çapındaki birçok festivalden düzinelerce ödülle dönen Villeneuve, Uluslararası Toronto Film Festivali’nde “En İyi Kanadalı Film” ödülünün de sahibi oldu.

Kariyeri, Toronto ve Venedik’teki festivallerde gösterilen Incendies (2010) adlı filmiyle tırmanışa geçen yönetmen bu filmle Kanada’yı 83. Akademi Ödülleri’nde “Yabancı Dilde En İyi Film” kategorisinde temsil etti. Yani yönetmenimiz Oscar’ın tozunu yutmuş bir isim. Erken dönem kariyerine kısa filmlerle başlayan Villeneuve, her filmiyle çıtasını biraz daha yükselterek “En İyi Yönetmen Kategorisi”nin en güçlü adayları arasında yer almayı başardı.

2-Biyografik Bir Filmle Yine Çok Konuşuluyor: Mel Gibson













Mel Gibson, “En İyi Yönetmen” kategorisinde rakiplerinin karşısına ilham verici bir biyografi çalışmasıyla çıkıyor. İkinci Dünya Savaşı’nda sıhhiye eri olarak görev yapan ve her türlü silahı kullanmayı reddeden pasifist Desmond Doss’un ilham verici hikâyesinin anlatıldığı Hacksaw Ridge hem oyuncu performansları, hem de Mel Gibson’ın yönetmenliğiyle büyük övgü toplamayı başardı. Hacksaw Ridge, Mel Gibson’a beklediği ödülü getirir mi bilinmez ancak aldığı eleştirilerle uzun yıllar konuşulacağı kesin.

Gerek kamera önündeki, gerekse kamera arkasındaki işleriyle adaylar arasında en çok bilinen isim olan Mel Gibson, kimi zaman izleyicisini güldürürken, kimi zaman da yönetmen koltuğunda oturduğu Tutku- Hz. İsa’nın Çilesi (The Passion of the Christ) gibi filmlerle oldukça kızdırdı. Ancak İsa’nın son 12 saatini anlattığı filmiyle bütün eleştirilere rağmen üç dalda Oscar’a aday olmayı başardı.











3-Biraz Dans, Biraz Aşk ve Bolca Müzik: Damien Chazelle















Damien Chazelle, “En İyi Yönetmen” kategorisinde aday gösterilmesini sağlayan La La Land filminin senaryosunu aslında 2010 yılında yazmıştır. Fakat o yıllarda filmini finanse edecek bir yapımcı bulamadığı için projeyi çaresizce rafa kaldırdı. Gel zaman, git zaman derken 2014 yılında Whiplash ile büyük bir çıkış yakalamasının ardından proje tozlu raflardan indi ve izleyicisiyle nihayet buluşabildi.

İzleyiciyi “En İyi Film Müziği” kategorisinde adaylığı bulunan şarkılarla romantik bir yolculuğa çıkaran Chazelle de Oscar macerasında en az rakipleri kadar iddialı.

4-Oscar’ın En İddialı Dramı: Manchester by the Sea











Yönetmen koltuğunda Kenneth Lonergan’ı gördüğümüz dram yüklü hikâye, bir apartmanda hademe olarak çalışan Lee Chandler’ın (Casey Affleck) kardeşi öldükten sonra yeğeninin bakımını üstlenmesini konu alıyor. Oyuncu kadrosuyla olduğu kadar yapım ekibiyle de öne çıkan filmin yapımcılarından birisi de her zaman kamera önünde görmeye alıştığımız Matt Damon.

Rakiplerine göre düşük olan 8,5 milyon dolarlık bütçesiyle 42 milyon dolar hasılat yapmayı başaran film şu ana kadar eleştirmenlerden ve seyircilerinden tam not almayı başardı. Altın Küre Ödülleri’nde Casey Affleck’e “En İyi Aktör” ödülü getiren film yönetmeni Kenneth Lonergan’ın da yüzünü güldürecek mi, merakla bekliyoruz.











5-Zor Bir Hayatın Tüm Evrelerine Işık Tutuyor: Barry Jenkins

















Moonlight, yönetmen koltuğunda Barry Jenkins’in oturduğu “In Moonlight Black Boys Look Blue” isimli oyundan uyarlanan dram türündeki bir diğer yapım. Chiron adındaki kahramanımızın çocukluk, gençlik ve yetişkinlik dönemindeki zorlu hayat mücadelesine tanık olduğumuz yapım, 74. Altın Küre Ödülleri’nde “En İyi Film-Drama” kategorilerinde ödül almaya hak kazanırken, beş ayrı dalda da aday olarak ödül törenine ağırlığını koymayı başaran yapımlardan. Moonlight, “En İyi Yönetmen” kategorisinin haricinde “En İyi Uyarlama Senaryo” ve “En İyi Film” kategorilerinde de karşımıza çıkarak Oscar’ın “çok beyaz” olduğu iddialarına karşı bir argüman sunması bakımından önemli.