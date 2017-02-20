Oscar'ın hemen izlemeniz gereken kazanan ve kaybedenleri

Oscar Akademi Ödülleri yaklaşıyor. 26 Şubat 2017 günü, her yıl olduğu gibi bu yıl da Hollywood’taki Dolby Theatre’da gerçekleşecek olan sinema dünyasının bu en prestijli ödül töreni için dünyanın her yerinden sinema severler bahis listelerini hazırlamaya başladı bile.

Siz de bahis yeteneklerinizi geliştirmek için Netflix’te geçmiş yılların Oscar ödüllü filmlerinin yanı sıra ödül alamayarak şaşırtan filmleri hatırlayarak, Pazar gecesine hazırlığınızı tamamlayın. İşte Netflix’te sizin için seçtiğimiz Oscar’lı ve Oscar’lık filmler…

Oscar ödüllü filmler













A Beautiful Mind







Bu Oscar ödüllü drama, akıl hastalığı belasıyla boğuşan parlak bir adam olan ünlü ekonomist John Forbes Nash Jr.'ın hayatını ve çalışmalarını ekrana taşıyor. Oscar'ları silip süpüren bu dram En iyi Film, Yönetmen, Senaryo ve Yardımcı Kadın Oyuncu dallarında ödülün sahibi oldu.

Argo. 1979'da İranlı militanlardan kaçıp Kanada elçiliğine sığınan altı Amerikalı, CIA'yi ayrıntılı bir kurtarma planı hazırlamak durumunda bırakacaktır. Akademinin En İyi Film ve En İyi Uyarlama ödüllerini kapan Ben Affleck'li gerilim, 2012'ye imzasını attı.











Forrest Gump







Saf bir adam olan Forrest Gump bir dizi tesadüf sonucu kendini 1960 ve 70'li yılların en önemli olaylarının ortasında bulur ve pek çok tarihi olaya tanıklık eder. Acayipliklerle dolu hikaye 1994'ün En İyi Film, En İyi Aktör ve En iyi Yönetmen Oscar’larını eve götürdü.















Hayat Güzeldir/ Life is Beautiful







Yahudi bir garson, karısı ve oğluyla birlikte toplama kampına gönderilir. Garson, oğluyla bir oyun oynayarak onun masumiyetini korumaya çalışır. Bu baş yapıt, En İyi Yabancı Film dalında Oscar'a, Cannes Film Festivali'nde ise Büyük Ödül'e layık görüldü.

American Beauty. Sürekli gergin karısına, tatmin edici olmayan bir işe ve suratsız bir ergene katlanmaya çalışırken, bir adam kızının arkadaşlarından birine takıntılı hale gelir. En İyi Film dahil beş dalda Oscar ödülü kazanan yapımla, Kevin Spacey'de En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanmıştı.

Affedilmeyen/Unforgiven. Emekli silahşör William Munny gönülsüz son bir iş üstlenir. Dahada gönülsüzce, kendini beğenmiş bir genç adamı ortağı olarak kabul eder. Clint Eastwood'un çarpıcı Western'i, kendisinin ilk En İyi Yönetmen ödülü ve En İyi Film dahil, dört adet Oscar kazandı.

Oscar almadığına inanamayacağınız filmler











Fight Club









Insomnia hastası ve büyük şirketlerin kölesi olan bir adam, asi Tyler Durden'la tanışır ve birlikte rahatlatıcı ama vahşi olan gizli bir topluluk kurarlar. Kült filmin başrollerinde Brad Pitt ('World War Z'), Edward Norton ('Birdman') ve Jared Leto ('Dallas Buyers Club') var.

●V for Vendetta. 'V' olarak bilinen maskeli bir özgürlik savaşçısı, totaliter bir hükümete karşı silahlanır ve genç bir kadınla pek beklenmedik bir şekilde dost olur. Natalie Portman ve Hugo Weaving'in başını çektiği dev kadro, bu Wachowski kardeşler ('The Matrix') filminde karşımızda.













American History X









Cinayetten hapis yatan bir nazi yıllar sonra bambaşka bir insan olarak hapisten çıkar. Kendi izinde ilerleyen kardeşini bu yanlış yoldan geri çevirmek için uğraşacaktır. Edward Norton bu etkileyici filmindeki rolüyle 'En İyi Aktör' dalında Akademi Ödülü adayı oldu ancak ödülü kazanamadı.











The Matrix Reloaded









Matrix'in oluşumundan sorumlu olan makineler Zion şehrinin yerini tespit etmişlerdir. Zion insanların elinde kalan tek şehirdir ve direnmekten başka şansı yoktur. Düşsel üçlemenin hasılatı en yüksek olan bu ikinci filmi vizyona girer girmez sinema gişelerinde bir numaraya oturmuştu.









Seven







Deneyimli bir cinayet masası dedektifi ve ortağı, işlediği korkunç suçları Yedi Ölümcül Günah'a dayanan bir katili yakalamaya çalışır. 90'ların en ürkütücü gerilim filmlerinden birinde Brad Pitt, Kevin Spacey, Gwyneth Paltrow ve Morgan Freeman oynuyor.