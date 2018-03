Oscar’ın meçhul kadınları

Oscar’a daha aylar olmasına rağmen birçok kişi belli tahminler gerçekleştirmeye başladı. Gösterişli filmler ve büyük performansların yanında ne olacağı belli olmayan oyunlar da yok değil. İşte bu performansları sizin için sıraladık.





Rebecca Hall - Christine

Rebecca Hall, 20 yıldır durmadan çalışıyor, The Town, Vicky Cristina Barcelona ve The Prestige’de seyircileri etkiledi. Yine de, Antonia Campos’un, 70’lerde kendini canlı yayında öldüren adı çıkmış Christine Chubbuck’ın karanlık karakteriyle ilgili çalışması olan Christine’de aldığı kadar talepkar ve karışık bir rol alması şimdiye kadar sürdü. Hall rolde şaşırtıcı, intiharın eşiğinde olan bir kadının çok derin empati içeren portresini çizebilmek için Chubbuck’ın, derin hazırlanmış emniyetsizliğine korkusuzca dalıyor.





Sônia Braga - Aquarius

Fernanda Montenegro, 1998’in Central Station’unda, en iyi kadın oyuncu için Oscar’a aday gösterilen son Brezilyalı aktristi. Sonia Braga ikinci olmayı hak ediyor. Kleber Mendonça Filho’nun, dul ve müzik eleştirmeni olan ve evinden kovulan Clara’nın sürükleyici karakter çalışması. İngilizce konuşan izleyiciler Braga’yı en çok Kiss of Spider Woman’daki dönüşüyle aldığı Golden Globe adaylığı sayesinde hatırlar. O zamandan beri durmaksızın çalıştı ama Mendonça’nın ona böyle bir rol vermesi yaklaşık otuz yıl aldı.



Sally Hawkins - Maudie

Sally Hawkins, Mike Leigh’in Maudie’deki Happy-go-lucky’sinde, ona Golden Globe kazandıran başarısıyla rekabet etmek için bir performans sergiliyor. Maudie, Kanadalı halk sanatçısı Maudie Dowley Lowis’in bir biyografik filmi. Aisling Walsh’ın küçük periyotlu dramasının, Telluri’de film festivalinde galası yapıldı. bir miktar vızıldama oldu ama Hawkins, göz ardı edilmek için çok iyi. Lewis’in gençken olan eklem iltihabının vücudundaki etkilerini çok iyi bir şekilde iletiyor. En ince ayrıntısına kadar sapasağlam ve hissedilerek yapılmış bir iş.





Kate McKinnon - Ghostbusters

Paul Feig’in çokça itiraz edilmiş Ghostbusters çekimlerine ne derseniz deyin, bir şeyin doğru olduğunu inkar etmenin anlamı yok: kate mcKinnon’ın grubun kaçık muhendisi olarak ipin ucunu kaçırmasına izin verdi. Zorlu bir toplulukta, Saturday night live favorisi, zorlayıcı olarak izlenesi, cazip gelen garip rastlantılar grubunu yıldız yapan, fevkalade güvenli hale çevirir şekilde sıraya koyduğunun kanıtıdır. Diğer oyunculardan daha çok dikkat çekmesinin sebebi, Melisa McCarthy’nin Feig’in 2011 komedisi Bridesmaids’teki, komedyen için Oscar adaylığıyla sonuçlanan hareketlerine ayna tutmasıdır. Mckinnon onun ayak izlerini takip etmeyi hak ediyor.





Allison Janney - Tallulah

Allison Janney’e çantada keklik gözüyle bakmak kolay –var olduğu her şeyde eşsiz…. Ve Janney çok çalışıyor. Verimli aktör tv ekranlarında fark edileli çok oldu, The Wast Wing için dördüncü Emmy’sinin hesabını tutuyor – ama garip bir şekilde, film dünyası onu herhangi bir büyük rolde onu ödüllendirmeye yetişemedi. Jenney, tallulah’da yıldız gibi, sundance’de galasını, yapmış göz ardı edilmiş bağımsız bir film şirketi teklifi sadece netflix’te çok az ses getirerek başlatıldı. Fark etmez. Kendinden uzak olan olunun hamile kız arkadaşı olduğunu iddia eden bir yabancıyla arkadaş olmak zorunda bırakılan akademik bir anne olarak, janney bugünün en ayartıcı yeteneklerinden olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.





Paulina Garcia - Little Men

Ira Sachs’ın little men’i pek çok etkileyici performanslarla ilişkilendirilebilir ama hiçbirisi pauline garcia’nın leonor portresi gibi otantik hissettiremez. Antika kıyafet dükkanı batmasın diye ve çocuğunun karnı doysun diye uğraşan bekar bir anne. İlk İngilizce dilindeki projesinde, garcia, karakterinin sempatik olmayan eğilimlerini ifade etmekten çekinmiyor. Çok güzel de bir iş çıkarıyor.





Anna Gunn - Equity

Equity’de, Anna Gunn, Skyler White’a hiç benzemeyen üstdüzey acımasız bir yatırım bankacısını canlandırıyor. Uzun süre acı çektiren aile reisi kadınını Breaking Bad’de mükemmel bir şekilde oynadı. Karakterinin Wall Street argosunun zorluklarını güzelce üstlenmeyi başardı. Sadece cinsiyeti yüzünden profesyonel olduğu alanda bir savaşa girmek zorunda kalan kadın. O bir güç deposu!





Kate Backinsale - Love and Friendship

Kate Backinsale kendisini, Love and Friendship için bir korse giymekten, Underworld’deki suni kedi kedisi kostümleriyle kurtardı. Kariyerinin en eğri ve şaşırtıcı performansıyla ortaya çıktı. Lady Susan Vernon olarak izlerken tam ıslıklamalık. İnce zekası ve bakışlarını kullanarak istediğini alan kurnaz yetenekli bir dul. Enerjisi bulaşıcı.





Blake Lively - The Shallows

Blake Lively, The Shallows’taki Ripley’in içini, kariyerinin en tutucu haliyle yönlendiriyor. Aktör hep varlığını sürdürüyordu, hatta Green Lantern’den bile nispeten sağsalim çıkmayı başardı. Ama The Shallows’da çok az kişinin bildiği korkunç bir hırs gösteriyor. Büyük bir beyaz köpek balığıyla çatışmaya zorlanmış genç bir sörfçüyü oynuyor.



AHMET TOĞAÇ Sally Hawkins, Mike Leigh’in Maudie’deki Happy-go-lucky’sinde, ona Golden Globe kazandıran başarısıyla rekabet etmek için bir performans sergiliyor. Maudie, Kanadalı halk sanatçısı Maudie Dowley Lowis’in bir biyografik filmi. Aisling Walsh’ın küçük periyotlu dramasının, Telluri’de film festivalinde galası yapıldı. bir miktar vızıldama oldu ama Hawkins, göz ardı edilmek için çok iyi. Lewis’in gençken olan eklem iltihabının vücudundaki etkilerini çok iyi bir şekilde iletiyor. En ince ayrıntısına kadar sapasağlam ve hissedilerek yapılmış bir iş.Paul Feig’in çokça itiraz edilmiş Ghostbusters çekimlerine ne derseniz deyin, bir şeyin doğru olduğunu inkar etmenin anlamı yok: kate mcKinnon’ın grubun kaçık muhendisi olarak ipin ucunu kaçırmasına izin verdi. Zorlu bir toplulukta, Saturday night live favorisi, zorlayıcı olarak izlenesi, cazip gelen garip rastlantılar grubunu yıldız yapan, fevkalade güvenli hale çevirir şekilde sıraya koyduğunun kanıtıdır. Diğer oyunculardan daha çok dikkat çekmesinin sebebi, Melisa McCarthy’nin Feig’in 2011 komedisi Bridesmaids’teki, komedyen için Oscar adaylığıyla sonuçlanan hareketlerine ayna tutmasıdır. Mckinnon onun ayak izlerini takip etmeyi hak ediyor.Allison Janney’e çantada keklik gözüyle bakmak kolay –var olduğu her şeyde eşsiz…. Ve Janney çok çalışıyor. Verimli aktör tv ekranlarında fark edileli çok oldu, The Wast Wing için dördüncü Emmy’sinin hesabını tutuyor – ama garip bir şekilde, film dünyası onu herhangi bir büyük rolde onu ödüllendirmeye yetişemedi. Jenney, tallulah’da yıldız gibi, sundance’de galasını, yapmış göz ardı edilmiş bağımsız bir film şirketi teklifi sadece netflix’te çok az ses getirerek başlatıldı. Fark etmez. Kendinden uzak olan olunun hamile kız arkadaşı olduğunu iddia eden bir yabancıyla arkadaş olmak zorunda bırakılan akademik bir anne olarak, janney bugünün en ayartıcı yeteneklerinden olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.Ira Sachs’ın little men’i pek çok etkileyici performanslarla ilişkilendirilebilir ama hiçbirisi pauline garcia’nın leonor portresi gibi otantik hissettiremez. Antika kıyafet dükkanı batmasın diye ve çocuğunun karnı doysun diye uğraşan bekar bir anne. İlk İngilizce dilindeki projesinde, garcia, karakterinin sempatik olmayan eğilimlerini ifade etmekten çekinmiyor. Çok güzel de bir iş çıkarıyor.Equity’de, Anna Gunn, Skyler White’a hiç benzemeyen üstdüzey acımasız bir yatırım bankacısını canlandırıyor. Uzun süre acı çektiren aile reisi kadınını Breaking Bad’de mükemmel bir şekilde oynadı. Karakterinin Wall Street argosunun zorluklarını güzelce üstlenmeyi başardı. Sadece cinsiyeti yüzünden profesyonel olduğu alanda bir savaşa girmek zorunda kalan kadın. O bir güç deposu!Kate Backinsale kendisini, Love and Friendship için bir korse giymekten, Underworld’deki suni kedi kedisi kostümleriyle kurtardı. Kariyerinin en eğri ve şaşırtıcı performansıyla ortaya çıktı. Lady Susan Vernon olarak izlerken tam ıslıklamalık. İnce zekası ve bakışlarını kullanarak istediğini alan kurnaz yetenekli bir dul. Enerjisi bulaşıcı.Blake Lively, The Shallows’taki Ripley’in içini, kariyerinin en tutucu haliyle yönlendiriyor. Aktör hep varlığını sürdürüyordu, hatta Green Lantern’den bile nispeten sağsalim çıkmayı başardı. Ama The Shallows’da çok az kişinin bildiği korkunç bir hırs gösteriyor. Büyük bir beyaz köpek balığıyla çatışmaya zorlanmış genç bir sörfçüyü oynuyor.AHMET TOĞAÇ