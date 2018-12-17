Oscarlı Kate iddialı geliyor

Titanic filmiyle adını dünya çapında duyuran Kate Winslet ile Lady Bird’le üçüncü Oscar adaylığını elde eden Saoirse Ronan, Ammonite filmi için ilk defa birlikte kamera karşısına geçmeye hazırlanıyorlar. Mart ayının başlarında çekimlerinin başlaması planlanan filmin yönetmen koltuğunda, geçtiğimiz yıl prömiyerini Sundance Film Festivali’nde yapan ilk uzun metrajı God’s Own Country ile iyi bir çıkış yakalayan Francis Lee oturuyor.

Deadline’ın haberine göre; yönetmen Francis Lee ve ekibi dönem filmi Ammonite için hazırlıklara başlamış. Iain Canning ve Emile Sherman, gelecek sezonun en iddialı yapımlarından biri olması beklenen filmin yapımcılığını üstleniyor.

God’s Own Country’de iki erkek arasındaki aşkı anlatan Francis Lee, Ammonite’de izleyiciyi 1820’li yılların İngiltere’sine davet edecek ve paleontolog Mary Anning ile Londralı bir çocuk bakıcısı arasındaki romantizmi konu alacak.