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24 Ekim 2017 17:34

Öteki Taraf'tan ilk fragman

Film 8 Aralık 2017’de vizyona girecek.

Başrollerini Özcan Deniz, Meryem Uzerli ve Aslı Enver’in paylaştığı Öteki Taraf filminden ilk fragman yayınlandı.

Özcan Deniz’in ilk kez gerilim türünde hem başrolü oynadığı hem de yazıp yönettiği film, Sara, Ece ve Çetin karakterleri arasındaki tehlikeli aşk üçgenini konu alıyor.



Film 8 Aralık 2017’de seyirciyle buluşacak.


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