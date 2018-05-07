Otel Transilvanya 3: Yaz Tatili özel fragman Cannes'da yayınlandı!





Sony Pictures Animation yapımı “Otel Transilvanya 3: Yaz Tatili” adlı animasyon yapım, tanıdığımız sevimli canavar ailesini lüks bir canavar yolcu gemisinde yaz tatiline çıkartıyor. Drakula bu kez herkesin tatilini kendi otelinde karşılamaktan bu şekilde kurtuluyor. Filmin orijinal versiyonunda; Adam Sandler, Andy Samberg, Selena Gomez, Kevin James, David Spade, Steve Buscemi, Mel Brooks gibi isimler karakterleri seslendiriyor.

Filmi Genndy Tartakovsky yönetti; Tartakovsky ve Michael McCullers yazdı.

Canavarlar “Otel Transilvanya 3: Yaz Tatili’nden özel fragman yayını için Cannes’a gemi yolculuğuyla yaz tatillerini başlattılar. Drakula’nın Canavarlar Güruhu 7 Mayıs 2018’de Carlton Pier’deki 71. Cannes Film Festivali’nin açılışında renkli ve baş döndürücü bir şekilde boy göstererek yaz tatillerini başlattılar. Fransız Riviyerası’nda gerçekleşen geçit töreninin ardından, yönetmen Genndy Tartakovsky, filmin uluslararası üne sahip seslendirme sanatçılarından bazılarıyla birlikte yakında vizyona girecek olan “Otel Transilvanya 3: Yaz Tatili”nin ön gösterimine katıldılar. Film dünya çapında Haziran sonu ile Ağustos ayları arasında vizyona girmeye başlayacak. Festivale renkli temalarla dolu bir tekneyle gelen gizemli gemi kaptanı Ericka yeni karakterlerden biriydi. Ayrıca bir tekne dolusu Gremlin, su kayağı yapan Zombi Belboylar ve bir muz bota binmiş, heyecan peşindeki Cadılar da bulunuyordu.

Geçit töreni Tartakovsky’nin internette filmin özel fragmanını yayınlamak için tabut şeklinde bir düğmeye basmasıyla sona erdi. “Otel Transilvanya 3: Yaz Tatili” Türkiye’de Türkçe dublajlı olarak 13 Temmuz’da vizyona girecek.