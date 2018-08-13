Otizm dostu film festivali





Bu yıl sinemaseverler ile altıncı kez buluşacak olan Engelsiz Filmler Festivali’nin programında, otizm spektrum bozukluğu yaşayan çocuk ve gençlerin rahat bir şekilde film izleyebilmelerine imkan veren Otizm Dostu Gösterim de yer alıyor.

İlk kez 2015 yılında gerçekleşen bu gösterim kapsamında bu sene Orman Çetesi Les As de la Jungle adlı film seyircilerle buluşacak. Ormanda yaşayan canlıların, ormanı yok etmek isteyen Koala Igor’a karşı mücadelesini anlatan film, loş bir salonda, ses seviyesi düşük tutularak gösterilecek. Herhangi bir tanıtım filmi ya da reklamın gösterilmeyeceği seansta, seyirciler gösterim sırasında salonda yiyecek ve içecek bulundurabilecek ve diledikleri gibi hareket edebilecekler. Böylece öğrenme güçlüğü ya da duyusal problemler yaşayan çocuklar ve yakınları bu gösterim sırasında birlikte film izleyebilecekler.

Festival Programında Otizmle İlgili Sanal Gerçeklik Deneyimi

Her sene daha kapsayıcı olmaya yönelik arayışlarını sürdüren Engelsiz Filmler Festivali’nin geçtiğimiz yıl ilkini gerçekleştirdiği Sanal Gerçeklik programında bu sene otizm temalı bir deneyim de bulunuyor. Otizmli genç bir kız olan Layla'nın hayatına odaklanan ve otizmin hayatını nasıl etkilediğini anlatan The Party adlı sanal gerçeklik deneyimi, festival boyunca gösterim mekanlarının fuayelerinde, sanal gerçeklik gözlüğüyle deneyimlenebilecek.

Sinemaseverler Festival’i 8 - 10 Ekim tarihleri arasında İstanbul, Boğaziçi Üniversitesi Sinema Salonu’nda (SineBu), 12 - 14 Ekim tarihleri arasında Eskişehir, Taşbaşı Kültür ve Sanat Merkezi’nde (Kırmızı Salon), 17 - 21 Ekim tarihleri arasında ise Ankara, Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi ve Goethe-Institut’te takip edebilecekler.

Tüm Gösterim ve Etkinlikler Ücretsiz

Engelsiz Filmler Festivali her sene olduğu gibi bu sene de tüm gösterimlerini ve yan etkinliklerini ücretsiz olarak seyircilere sunuyor.

Tüm filmlerini ve yan etkinliklerini görme ve işitme engelli sinemaseverlerin erişimine uygun altyapıda, erişilebilir mekanlarda gösteren Engelsiz Filmler Festivali hakkında ayrıntılı bilgiye www.engelsizfestival.com adresinden ulaşabilir; Festival’in Facebook, Instagram, Twitter hesaplarından duyuruları takip edebilirsiniz.