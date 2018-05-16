Oyuncu Barış Atay gözaltına alındı!

Habere göre oyuncunun avukatı Efkan Bolaç “Sabah polisler evine gelip gözaltına aldı. Gözaltı süresi ve suç maddesi hakkında bilgi vermediler” dedi. Barış Atay Mengüllü'nün Güvenlik Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Bolaç, konunun son günlerde yaşanan tartışmalarla ilgili olmasının yüksek ihtimal olduğunu söyledi ve evde arama yapılmadığını belirtti. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, dünkü yazısında Atay’ın sosyal medyadaki bazı sözlerini paylaşmış, aralarında bir tartışma yaşanmıştı.

Barış Atay Mengüllü 22 Eylül 1981 tarihinde Almanya'da doğmuştur. Ataybir döneme damgasını vuran Arka Sıradakiler dizisindeki Saffet rolüyle ünlendi.

2013'de Redhack soruşturması kapsamında polis tarafından gözaltına alınan Atay 3 gün sonra serbest bırakılmıştı.

Atay, 17 Nisan 2015 tarihinde vizyona giren "Eksik" adlı sinema filminin yönetmenliğini üstlenmişti.